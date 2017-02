Une excellente prestation qui ouvre la porte pour Ottawa

Crédit photo : Courtoisie

En fin de semaine, nos quatre athlètes locaux tentaient d’en mettre plein la vue lors de la Riders Cup présentée à La Sarre. Un total de 123 participants se sont inscrits à la première compétition de Ice Cross Downhill en sol Abitibien. Francis Dufour qui était présent avec les jeunes a tenu à souligner l’organisation exemplaire du Ice Challenge : «Incroyable! Le parcours comportait plusieurs obstacles, tout en demeurant sécuritaire pour les amateurs. Les nombreux spectateurs en ont eu pour leur argent!», affirmait-il

La finale opposait nul autre que Cameron Naasz, Kyle et Scott Croxall ainsi que Tristan Dugertil et a donné droit à un spectacle assez unique avec près de 30 professionnels. Du côté de nos athlètes, la recrue François Girard en a surpris plusieurs en allant chercher le 44e rang général. En effet, il en était à sa première expérience, mais il a démontré que le potentiel y était pour le futur : «C’est fou! C’est de l’adrénaline à son maximum…», a lancé François avec un large sourire.

Olivier Simard a quant à lui terminé au 53e rang avec une solide performance. Il devait compétionner dans une vague très rapide avec Dean Moriarity et Olivier Larouche, deux solides patineurs. Jeffrey Bouchard, 17 ans, s’est classé au 60e rang. Lors de sa vague, il devait affronter trois excellents participants dont John Fisher, Simon Foley et Jean-Guy Chouinard. Francis s’est dit extrêmement heureux de voir ses trois athlètes masculins se qualifier pour les finales à leur première Riders Cup.

Du côté d’Alison Beaupré, un total de 25 femmes se sont inscrites aux compétitions et seulement 16 d’entres elles pouvaient participer aux finales. La lutte était très chaude et Alison a dû se contenter du 18e rang. Elle a avoué être déçue, mais Francis Dufour s’est montré rassurant en affirmant qu’une petite erreur lui avait coûté sa place en finale.

Championnat Junior à Ottawa

François et Jeffrey sont présentement en mode attente puisqu’ils devraient recevoir sous peu la confirmation de leur laissez-passer pour le championnat junior qui aura lieu lors de la grande finale du circuit professionnel Red Bull Crashed Ice présenté à Ottawa les 3 et 4 mars prochain et diffusé à la télévision un peu partout dans le monde. En plus du stress de l’attente, les jeunes athlètes doivent également trouver du support financier afin de participer à une telle épreuve où tous les meilleurs athlètes mondiaux seront présents. Francis Dufour, qui agit à titre de responsable, a évalué les couts à près de 1 500 $ : «C’est bien beau d’avoir un laissez-passer, mais les athlètes doivent payer des sommes assez énormes (inscription, hôtel, essence, nourriture, etc.) et j’essaie de les aider en trouvant des commanditaires pour les supporter… tout ça en une semaine!»

