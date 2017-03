Une exposition en solo et une 2e vie pour son roman

Crédit photo : Courtoisie

Jusqu’au 28 mars, Anne-Marie Allard expose en solo à la bibliothèque municipale de Chibougamau. Plus d’une quarantaine de toiles seront présentées.

Cette exposition en solo sera la sixième exposition de l’artiste peintre depuis 2006. Plus d’une quarantaine de toiles à l’acrylique et à l’aquarelle pourront être admirées sur les heures régulières de la bibliothèque. Le thème le plus souvent abordé met en valeur des paysages principalement du 49e parallèle et plus haut.

« Je propose aux visiteurs des formats variés et à la fin de l’exposition, je procéderai au tirage d’une toile encadrée d’un paysage qui sera exécutée selon les vœux de la personne gagnante. Celle-ci lui sera remise au plus tard le 10 juin 2017. Pour participer au tirage, il suffit de visiter l’exposition, c’est gratuit. Des signets uniques seront aussi proposés », mentionne Anne-Marie Allard.

Une deuxième vie

Une version audio du roman d’Anne-Marie Allard paru en 2005 L’Héritier du secret sera aussi disponible sur place. Ce roman avait gagné le prix littéraire La Plume saguenéenne. Les droits de ce roman ont été rachetés en 2016 par la maison ABS-Multimédias, éditeur de livres audio de Paris (France). Durée totale d’écoute : 5 h 28 minutes. La lecture est produite par Charlotte Girard, comédienne française. C’est donc une seconde vie pour ce roman.