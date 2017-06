Le Festival du doré vivra sa 18e édition

Crédit photo : Courtoisie - Festival du doré

L’ouverture de la 18e édition du Festival du doré Baie-James à Chapais approche à grands pas alors qu’il se tiendra du 22 juin au 1 juillet 2017. L’équipe de la présidente, Nancy Toulza, est prête à faire face à la musique avec plus de 150 000 $ en prix et bourses.

Le plus gros tournoi de pêche au doré du Québec n’a pas l’intention de s’asseoir sur ses lauriers, au contraire. À chaque jour, une embarcation Princecraft sera tirée parmi les pêcheurs de la journée et le plus gros doré du jour se verra remettre une bourse de 500 $. Les différents volets sont encore au programme avec amateur, professionnel, féminin, jeunesse et bel âge. Le Festival du doré Baie-James veut ainsi rejoindre tous les membres de la famille qui débarquent sur les rives du lac Opémiska. Pour les accommoder encore plus, la deuxième phase de la revitalisation des quais de ce magnifique lac est complétée et une station de lavage de bateau permanente sera disponible.

45 000 $ en prix

La catégorie Pro-VIP qui attire les meilleurs pêcheurs de la province n’a pas été oubliée. Elle se tiendra sur 2 jours avec un grand total de 45 000 $ en prix dont 15 000 $ pour la première position. La plus grosse prise de chacune des journées se verra remettre un montant de 1 000 $.

La beauté de ce festival, c’est que pour être enregistrée, chacune des prises doit être remise à l’eau vivante sinon elle ne peut faire partie du concours.

Un record

Dans le même ordre d’idées, celui qui enregistrera le plus gros doré de cette 18e édition se verra remettre une embarcation Princecraft d’une valeur de 42 000 $. L’année dernière, Éric Ménard avait enregistré le record du festival avec un monstre de 10,89 livres. Une preuve que le lac Opémiska offre un beau défi aux amateurs de pêche.

Des spectacles

Le Festival du doré Baie-James offre d’autres activités que la pêche. Dès l’ouverture, Bubble Bum sera au rendez-vous. Mario Benjamin, Frank Robert et About Woods seront notamment de la partie. Pour cette 18e édition, le spectacle pyrotechnique sera de retour.