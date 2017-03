Crédit photo : Maxime Charron

La 51e édition du Festival Folifrets baie-James à Chibougamau est déjà chose du passé. Après une belle semaine d’activités et 676 inscriptions à la Randonnée de la présidente, Nancy Gervais et son équipe peuvent dire « mission accomplie ».

Le Festival Folifrets a bien porté son nom pour cette 51e édition, car le froid et le vent étaient au rendez-vous. Cela n’a pas empêché la population de se déplacer pour participer aux différentes activités. À la plus grande joie de l’organisation, il y a eu du monde partout lors des soirées et des activités sur la 3e Rue.

La 51e édition s’est terminée en beauté avec la Randonnée de la présidente où 676 motoneiges se sont présentées au départ. Si l’on met de côté la 50e édition, la 51e a dépassé les 49 éditions précédentes. En première position, on retrouve Jérémy Ménard suivi de Patrick Biron et Éric Tremblay. La 4e position revient à André Maltais alors que Yannick Gagné a terminé 5e.