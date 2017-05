Fillette décédée dans son bain : Mianscum écope de 14 mois de prison

Crédit photo : Archives

Léonard Mianscum a reçu sa sentence la semaine dernière au palais de justice de Chibougamau. Il devra purgé 14 mois de prison pour répondre aux accusations de voies de faits et lésions sur une fillette de 23 mois dont il avait la garde à la fin du mois d’octobre 2013.

Responsable de la fillette

Les faits qui lui sont reprochés seraient arrivés, selon les témoignages, le lundi 28 octobre alors qu’il avait la garde d’une petite fillette de 23 mois pour quelques jours à Chibougamau. C’est vers 17 h que Mianscum aurait appelé les secours mentionnant qu’il avait retrouvé la fillette inanimée dans la baignoire. Les premiers intervenants et les médecins impliqués dans le dossier ont tous remarqués des marques et traumatismes sur l’enfant, ce qui a mené à une enquête des policiers et le dépôt d’accusations de voies faits et lésions. Le juge, Jean Hudon, l’a reconnue coupable et a rendu sa sentence lors de sa dernière visite à palais de justice de Chibougamau.

Représentation

Les avocats des deux parties ont fait leurs représentations sur la peine toujours devant le juge Hudon. La procureure de la couronne Me Marianne Robert a fait comparaitre les membres de la famille de la fillette qui ont exprimé leur désarroi ainsi que leur chagrin au juge. D’ailleurs dans tous les témoignages, ils ont exprimé leur incompréhension sur les accusations de voies de faits et lésions porté alors que la famille à perdu un être cher, selon eux la sentence ne reflétera pas la faute commise. C’est que malgré la mort de la fillette, il n’a pas été possible aux experts de reliés les coups reçu et le décès par noyage de celle-ci. La défense n’a pas présenté de témoin.

15 mois ferme

Lors de leurs plaidoiries les avocats ont demandés des peines diamétralement opposé au juge Hudon, en défense Me Jean Girard à demandé une sentence de 2 mois de prison, du coté de la couronne, c’est une période d’emprisonnement de 18 mois avec une probation de 3 ans qui à été demandé à la cour. Le juge Hudon à ordonné une peine d’emprisonnement de 14 mois avec de lourde condition de remise donc une probation de 3 ans, Juste avant les représentations sur la peine, Léonard Mianscum a plaidé coupable à 3 chefs d’accusations de bris de probations et d’engagements, le juge Hudon a donc condamné l’accusé à 45 jours de prison supplémentaire pour un total de 15 mois et 15 jours.