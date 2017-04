La fin d’un projet signifie le début d’un autre

Crédit photo : Guy Tremblay

Anne-Marie Allard est une artiste qui est fière de l’être. Elle se donne à son art et adore le partager avec les gens qui viennent à sa rencontre. Elle vient de compléter sa sixième exposition en solo à la bibliothèque municipale.

Personne ne peut rester insensible lors d’une rencontre avec l’artiste Anne-Marie Allard. Le 28 mars dernier, elle complétait une sixième exposition en solo à la bibliothèque municipale. Elle devait présenter une quarantaine de toiles à l’acrylique et à l’aquarelle mais, en fait, ce sont plus de 60 toiles qui ont été affichées sur les murs sans compter les cartes et les signets, à la grande joie des visiteurs. « Cela a été une grosse et une belle semaine. Je suis très satisfaite, car beaucoup de gens sont venus. J’avais invité des élèves et j’en ai reçu en groupes pendant les avant-midis », souligne celle qui aime partager ses connaissances avec tous les visiteurs.

Où sont les autres

L’artiste est aussi une raconteuse extraordinaire. Elle s’anime lorsqu’elle parle d’un jeune visiteur qui lui a demandé où était les autres peintres qui exposaient? Elle lui a alors expliqué que c’étaient toutes ses œuvres à elle au grand étonnement de ce dernier. Un autre lui a demandé où était sa première toile? Malheureusement, elle n’était pas accrochée sur les murs alors Anne-Marie lui a montré sa dernière qui porte le numéro 399.

D’autres projets

La fermeture de cette exposition ne laissera pas l’artiste au repos bien longtemps. « J’ai bien hâte de lire les commentaires que m’ont laissés les visiteurs. J’ai des projets d’écriture et je veux aussi aller jouer et faire de nouvelles découvertes dans l’aquarelle. Il y a une toile que j’aurais pu vendre 20 fois cette semaine. Cela me donne des idées pour de futurs projets. Une exposition nous donne l’occasion de voir ce que les gens aiment et ce sont toujours des rencontres formidables. »

À la fin de son exposition, l’artiste a procédé au tirage d’une toile qui sera exécutée selon les désirs de la personne gagnante et il s’agit d’Isabelle Milord. L’artiste se donne jusqu’au 10 juin pour la lui remettre.

Bas de vignette

Plusieurs personnes se sont donné rendez-vous à l’ouverture de l’exposition en solo d’Anne-Marie Allard le 22 mars dernier.