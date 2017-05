Garage CLM : Il devrait être bientôt relocalisé

Crédit photo : Archives

S’il n’en tient qu’au propriétaire Claude Patoine, le Garage CLM sera bientôt relocalisé.

Le 27 mars 2017 est une date qui restera à jamais marqué dans la mémoire de Claude Patoine et son épouse. Un violent incendie a complètement détruit leur garage ainsi que l’édifice abritant Vitrerie Chibougamau. Nous avons rejoint Claude Patoine alors qu’il était en route pour Montréal : « Il est évident que nous allons relocaliser le garage. Il est un peu trop tôt pour dire où et quand, mais nous travaillons très fort sur ce projet. Nous sommes justement en route pour rencontrer différents fournisseurs et pour nous il n’est pas question de baisser les bras. »

Il faudra donc patienter quelques semaines avant de savoir ce qu’il adviendra du Garage CLM et où le sympathique propriétaire fera son ouverture officielle.