Gel de taxes à Chapais

Le conseil municipal de la Ville de Chapais a adopté ses prévisions budgétaires 2019 lors de sa dernière séance au mois de décembre 2018. Le budget équilibré de 5,595 M$ marque une progression de 11,25 % par rapport à l’année précédente. La hausse du budget 2019 est principalement attribuable à l’augmentation des investissements d’immobilisations, qui étaient de 700 000 $ en 2018 et qui sont passés à 1 700 000 $ en 2019.

Pour le secteur résidentiel, ce taux restera donc à 1,89 $ par tranche de 100 $ d’évaluation; pour le secteur commercial, ce taux sera de 4,40 $ tandis que, pour le secteur industriel, il demeure inchangé à 5,63 $. En ce qui concerne les services municipaux, comme c’était le cas pour les dernières années, elle sera majorée de 2 % pour la tarification de l’eau potable (362 $ à 369 $) et de 3 % pour les matières résiduelles et matières recyclables (219 $ à 226 $). Rappelons également que la Municipalité a reconduit en cours d’année le rôle d’évaluation 2016-2017-2018 pour les années 2019-2020-2021.

À titre d’exemple, cela signifie que, pour une maison évaluée à 104 000 $ – ceci représentant l’évaluation moyenne à Chapais -, le compte de taxes augmentera de 14 $ pour l’année 2019, soit une légère hausse de 0,5 %, donc sous le niveau de l’inflation.

« L’engagement du conseil municipal à considérer l’intérêt collectif de la population dans son processus de prise de décision a été démontré par l’absence de coupures majeures relatives aux services aux citoyens et par le gel du taux de taxes foncières » déclare Steve Gamache.

Quant à la taxe spéciale environnementale, introduite en 2015 pour une durée maximale de 5 ans, elle se terminera en 2019 et demeure inchangée. Elle comprendra le même montant fixe que l’an dernier, soit 175 $ par immeuble, assujetti à un montant de 0,08 $ pour chaque tranche de 100 $ d’évaluation.

Le programme triennal d’immobilisations 2019-2021 a également été déposé lors de la même séance. La Ville de Chapais prévoit des investissements au total de plus de16 M$, soit 1,7 M$ en 2019, 1,4 M$ en 2020 et 13 M$ en 2021. Ces montants concernent le cout total des projets et excluent les aides financières applicables. Le budget d’immobilisations de l’année 2021 est attribuable à la construction obligatoire d’une usine d’épuration des eaux usées.

Les investissements 2019 sont répartis entre la réfection ou la modernisation des actifs existants (65 %) et le développement de nouveaux équipements ou infrastructures (35 %).