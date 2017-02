Grand Prix de Valcourt : Les Bouchard ne s’en laissent pas imposer

Crédit photo : Éric Martin

Kathy Imbeault, collaboration spéciale

En fin de semaine, les coureurs de Chibougamau avaient rendez-vous sur la piste ovale de glace et celle de snowcross pour le Grand Prix de Valcourt. Raphaël et Raynald Bouchard ont bien fait sur la glace mais pour le snowcross, ce fut une autre histoire sauf pour Jimmy Bédard.

Le Grand Prix de Valcourt est certainement le plus gros évènement du genre au monde. Il réunit les meilleurs coureurs de motoneige tant sur la piste glacée pour les motos et les motoneiges que sur la piste de snowcross. Sur la piste ovale, les Chibougamois Raphaël et Raynald Bouchard ont très bien fait toute la fin de semaine. Raphaël courait dans les catégories Moto Pro-Am et Moto Pro-Open alors que Raynald prenait le départ dans le Pro formula 500.

Raphaël Bouchard

Dès les premières qualifications, Raphaël Bouchard a démontré qu’il n’était pas venu à Valcourt pour s’amuser. Il s’est classé 3e dans la première qualification et 2e dans la seconde. Ces bons classements devaient lui donner confiance pour la grande finale. Prenant place sur la première ligne de départ dans la finale Moto Pro Am, il a su bien gérer son bolide sur la glace pendant les 7 tours de la compétition pour terminer en 3e position.

Dans la catégorie Moto Pro Open, les qualifications se sont aussi bien passées pour Raphaël avec une 5e et une 3e place. Là aussi il a pris le départ de la finale sur la première ligne et il a réussi un super de beau départ. Malheureusement, dans le premier virage, il a été rejoint par ceux qui occuperont les 3 premières marches du podium. Il devait se contenter d’une 4e place.

Raynald Bouchard

Samedi, Raynald Bouchard a réussi à se qualifier pour la grande finale du Pro formula 500. Il a cependant connu un mauvais départ mais il a quand même réussi une 6e position. La journée de dimanche a été plus difficile alors qu’il n’a pas réussi à se qualifier pour la finale.

Snowcross

Une fin de semaine à oublier pour les 3 Chibougamois Nathaniel Bosum, Yan Larivière et Jonathan Roberge en snowcross alors que la compétition était très relevée dans les catégories Pro-lite et Pro Open.