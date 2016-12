Hypnotisme 101 avec Pierre-Olivier Cyr

Plusieurs se souviendront longtemps de leur party de Noël à l’Harricana. Pierre-Olivier Cyr leur a donné un cours d’hypnotisme 101.

Il faut quelques minutes à Pierre-Olivier Cyr pour réchauffer la salle. Il en profite pour choisir quelques candidats qui deviendront la pièce maitresse de son spectacle. Plusieurs sont sceptiques face à l’hypnose avec raison. Comme le souligne l’artiste, les candidats doivent y croire et vouloir tout en se concentrant à 100 %.

Il restera sur scène 7 braves et ce sont eux qui donneront le véritable spectacle. Ils feront les dinosaures de Jurassique Parc. Ils joueront du piano et du saxophone sur les airs de Grease. Ils danseront sur la musique de Top Gun et effectueront une danse lascive. Ce sont des parents et des amis qui les regardent évoluer et plusieurs n’en croient pas leurs yeux. Certains vont en entendre parler tout au long du temps des fêtes c’est certain.

« Levez-vous, croisez vos mais et serrez très très fort…»