Importants travaux d’amélioration un peu partout dans la ville

Crédit photo : Guy Tremblay

Depuis quelques semaines, les employés de la municipalité procèdent à des travaux importants un peu partout sur le territoire de Chibougamau. Des investissements de près de 500 000 $ seront nécessaires pour réaliser les trois phases de travaux.

« La première phase des travaux est complétée et la deuxième phase devrait l’être au cours de la semaine prochaine », nous a mentionné le directeur général, Jean-Sébastien Gagnon. Le coordonnateur des Travaux publics, Réal Bonneau, nous a dressé une liste des travaux en cours. Comme exemples, il donne le creusage des rues Vinette et Laflamme ainsi que pour une maison sur la 6e Rue. Il y a aussi la préparation du sable pour l’hiver. Les employés de la municipalité doivent aussi abaisser regards et puisards dans certaines rues. Des travaux de réfection de trottoirs à certains endroits sont aussi entrepris. Il y aura ensuite le pavage de la 3e Avenue. Puis, pendant environ 2 semaines, ce sera au tour du nettoyage du réseau pluvial.

La troisième phase des travaux devrait débuter vers la fin d’aout ou au début de septembre. Les travaux planifiés consistent au pavage de l’intersection 4e Avenue Nord et rue Wilson. Il y a aussi le pavage de la 6e Rue, du chemin Merrill à la rue Henderson. Sur la 3e Avenue, il y aura la réparation d’une fuite d’aqueduc. À quelques endroits, les employés procèderont à la réparation de valves de rue pour le réseau d’aqueduc et la réparation du réseau d’égout sur la rue Wilson.

Il est donc recommandé de faire preuve de prudence et de patience aux endroits où se font les travaux.