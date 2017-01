Inauguration d’un CPE autochtone et allochtone

Crédit photo : Karine Desbiens

Après plus de 7 ans de travail de développement, l’inauguration du Centre de la petite enfance (CPE) AwashUtamet a eu lieu le 16 janvier dernier.

Le nouveau CPE AwashUtamet est situé près du complexe Holy Family sur la 5e Rue. Il a ouvert ses portes en février 2016, mais ce n’est que la semaine dernière qu’il a été inauguré officiellement.

AwashUtamet veut dire en français « premiers pas ».

Lors de l’inauguration, plusieurs dignitaires étaient présents dont la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, l’attaché politique du député d’Abitibi Eeyou Istchee Baie-James, Marc Gauthier, Frédérique Brais-Chaput et Amélie Lafrenière, attachées politiques du député d’Ungava, Jean Boucher, ainsi que Annie Gaudreault et Édith Laporte de la Caisse Desjardins ainsi que l’abbé Jacques Lacroix et Matthew et Maggie Wapachee. La salle était aussi composée de parents, du personnel et des membres de la communauté qui ont tenu à être témoins de ce moment historique pour le CPE culminant en la coupe de ruban traditionnel accompli par Niyaan Wapachee et Joé Szor.

Melissa Rodgers, présidente, a souligné le travail de cœur porté de nombreuses années par le CA afin de réaliser le projet. Julie Tremblay, vice-présidente, a parlé de la mission interculturelle, les ponts entre la culture d’Eeyou Istchee et les Jamésiens ainsi que l’apport de Reggio Emilia, philosophie derrière la pratique au CPE et centrant l’enfant au cœur des apprentissages.

Rappelons que le CPE AwashUtamet Childcare Centre est un service autochtone en milieu urbain de 60 places, et prônant la parité des places entre autochtones et allochtones. Il a commencé à recevoir des enfants le 8 février 2016, date d’octroi du permis d’opération du ministère de la Famille et des Ainés.

Conseil d’administration

Lors de l’inauguration, il y a eu le dévoilement d’un nouveau logo qui a été réalisé par Stéphanie Thompson. Par la suite, le CPE tenait son conseil d’administration. Lors de cette occasion, le nouveau conseil d’administration a été présenté. Il est formé de : Jonathan Bosum, Julie Tremblay, Jo-Ann Toulouse, Anouk Raphael, Arlette Edzango, Marie-Andrée Roy, ainsi qu’une représentante des employées qui sera choisie ultérieurement par ses pairs.

Suite à la cérémonie et une visite des lieux, les participants ont pris part à l’assemblée générale annuelle.