Internet haute vitesse : Les joueurs déposent leurs atouts

Crédit photo : René Martel

La semaine dernière, la population de Chibougamau a pu en savoir plus sur l’arrivée de l’Internet et le déploiement de la fibre optique dans les foyers. Les deux compagnies qui veulent offrir le service résidentiel pour la ville de Chibougamau ont donné des informations sur la venue de cette technologie qui est attendue de tous.

Séance d’information

La population a été invitée à une séance d’information de la compagnie Accès qui est l’un des deux futurs distributeurs de la fibre optique résidentielle qui convoite le marché local. Associé à IDlogic de Chibougamau, c’est devant une salle comble que les promoteurs du projet ont annoncé qu’ils offriront dès l’été 2019 le service à la population appelé MaFibre. Le service sera disponible graduellement par secteur mais en quelques mois, selon leur porte-parole Francis Carreau, l’ensemble du territoire de la ville pourra être desservie. Les responsables étaient également très fiers de mentionner que plus de 1 000 personnes avaient déjà précommandé leurs branchements. En entrevue, Francis Carreau a qualifié la réponse de la population d’incroyable ce qui donne les coudées franches à l’entreprise pour les prochains mois. « Le projet est ficelé à 80% mais, à l’heure actuelle, nous contrôlons toutes les étapes. Il ne reste que quelques ententes à conclure avec certains fournisseurs. » Une des grosses étapes était la demande de permis pour l’utilisation des poteaux qui sont souvent la propriété d’Hydro-Québec. Cette étape, de nous dire le porte-parole, est maintenant complétée et Accès détient toutes les autorisations nécessaires. La compagnie offrira à la population le service d’Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie à la fine pointe de la technologie, le tout par fibre optique.

Eeyou Communications

La semaine dernière, Eeyou Communications a également donné des nouvelles à la population sur l’avancée de leur projet qui est de brancher la population de la Jamésie. C’est en juillet dernier que l’annonce avait été faite et, au début de 2019, l’avancement du projet va bon train. « Nous sommes en mesure d’assurer, aujourd’hui, que l’implantation du service sera complétée en 2019, mais qu’il s’agira aussi du service Internet le plus robuste et fiable, avec le taux de panne le plus faible en région », assure par voie de communiqué Cédric Melançon, directeur général d’Eeyou Communications. Dans un complément d’information, Eeyou Communications ne veut pas donner de date précise mais mentionne que, dès que les autorisations seront acquises, elle effectuera son déploiement et sera en mesure de brancher la population. Il ne faut pas oublier qu’Eeyou Communications dessert déjà plusieurs institutions du secteur et également plusieurs communautés de la Jamésie. Elle donnera à ses clients les services d’Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie qui seront distribués par la compagnie Distributel.