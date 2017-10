« J’ai toujours livré la marchandise » – Luc Letendre

C’est quelqu’un de déterminé qui se présente comme conseiller au siège numéro 1. Luc Letendre fera la lutte à Alain Poirier. Dès le début de l’entrevue, il souligne qu’il a toujours livré la marchandise dans tout ce qu’il a entrepris. Il se présente au conseil, car il croit qu’il y a des choses à faire autrement.

Luc Letendre avait déjà le gout d’être conseiller municipal en 2009, mais il venait d’arriver à Chibougamau et il n’a pas été élu. Il a accepté cette défaite et il a poursuivi son travail et s’est impliqué dans différents organismes. « Je ne suis pas natif de Chibougamau, mais je suis ancré ici. J’apprécie au plus haut point la qualité de vie que m’offre cette municipalité et c’est pour cela que je veux poursuivre cette implication comme conseiller municipal. Je suis un père de famille avec 2 enfants et je veux mettre en place des conditions gagnantes pour la relève. »

Celui-ci croit en la communication et il veut en implanter encore plus avec les employés municipaux et les citoyens : « Il faut faire les choses autrement », précise-t-il. Il parle de nouveaux incitatifs financiers qui pourraient être mis en place afin de faire grandir le nombre de résidents de la municipalité et s’assurer de garder ceux qui y demeurent. « Il y a de belles cartes à jouer dans ce domaine par la municipalité. Il ne faut pas toujours mettre de la pression sur les entreprises.»

Le candidat au siège numéro 1 veut favoriser la nordicité comme mode de vie. Pour lui Chibougamau veut dire « lieu de rencontre » et il faut développer ce concept en continuant la collaboration avec les communautés autochtones du territoire. « Nous avons la chance d’avoir un style de vie différent d’ailleurs, il faut donc miser sur cette différence pour le développement de Chibougamau mais aussi de la région. Je suis ici pour y rester et je veux m’investir pour augmenter les services à la population en mettant de nouvelles mesures en place. »