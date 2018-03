Jeremiah Capissisit termine premier au Chisasibi Snowmobile

Crédit photo : Maxime Roberge

En fin de semaine se déroulait le Chisasibi Snowmobile Challenge qui a été remporté par Jeremiah Capissisit d’Oujé-Bougoumou. Une compétition très difficile qui a mis les 45 participants à l’épreuve.

Cette compétition de motoneige se déroulait sur 2 jours. Maxime Roberge de Sport Plein Air était sur place et il soulignait que ce fut un vrai challenge pour les participants. Une seule catégorie regroupait les 45 coureurs inscrits. « Ce fut une compétition incroyablement difficile malgré une belle température. Jeremiah Capissisit a réalisé le meilleur temps dans chacune des journées. Une légende du cross-country est sortie de la retraite, Kenny Gunner et il a terminé en deuxième position. En troisième position, Danny Gunner.»

Les champions

Jeremiah Capissisit a réalisé un temps de 2 heures dans la première journée et 5 heures, 17 minutes dans la seconde pour un cumulatif de 7 heures 17 minutes. Le vétéran Kenny Gunner en a surpris plusieurs avec 2 heures 2 minutes la première course et 5 heures, 41 minutes dans la seconde pour un cumulatif de 7 heures 43. En troisième position, Danny Gunner avec un temps de 2 heures, 18 minutes et 5 heures 47 pour un cumulatif de 8 heures et 6 minutes.

Bas de vignette

Jeremiah Capissisit en compagnie de Maxime Roberge de Sport Plein Air Chibougamau.

Photo : courtoisie

Les bolides atteignaient des vitesses vertigineuses.

Photo : Maxime Roberge