John-Ross Weizineau voudrait sortir de prison

Crédit photo : Archives

À la fin de novembre, John-Ross Weizineau veut s’adresser à la Commission des libérations conditionnelles pour essayer d’obtenir sa libération conditionnelle. Ce dernier a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à 16 ans de prison pour la mort de Cindy Gauthier.

Cindy Gauthier et John-Ross Weizineau se sont rencontrés dans la communauté d’Obedjiwan. Un an plus tard, ils déménagent à Chibougamau. Les chicanes se multiplient alors que Weizineau a des problèmes de consommation. Le corps de Cindy Gauthier est retrouvée dans un boisé à quelques kilomètres de Chibougamau un 22 juin. Weizineau a été arrêté à Dolbeau dans la voiture de cette dernière alors qu’il était déguisé en femme. Il aurait assassiné la jeune femme de 14 coups de hache. Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à 16 ans de prison à la fin de novembre 2012.

Isabelle Tremblay du Journal de Québec a rencontré les parents et le frère de Cindy Gauthier qui ont l’intention de tout faire pour que John-Ross ne puisse retrouver sa liberté. Ils seront présents lors de sa comparution en novembre prochain devant la Commission des libérations conditionnelles pour signifier leur désaccord.