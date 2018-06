Jonathan Mattson se présentera à l’investiture

Crédit photo : Guy Tremblay

Après une longue réflexion, Jonathan Mattson a décidé de se présenter à l’investiture du Parti québécois dans Ungava en vue des prochaines élections provinciales.

Jonathan Mattson fait partie de l’exécutif du Parti québécois dans Ungava depuis 2 ans. « Nous avons pensé à différents candidats en vue des prochaines élections. C’est alors que j’ai songé à me présenter. Par la suite, je suis allé au congrès national du Parti québécois. J’allais à ce congrès pour vérifier si c’était vraiment le bon choix que je devais faire. Au retour ma décision était prise, je serais candidat lors de l’investiture. Depuis ce temps, je dors très bien. Je sais que j’ai pris la bonne décision. »

Par conviction

Celui qui a un bon travail comme directeur de la SAQ ajoute que s’il a fait ce choix, c’est vraiment par conviction : « J’ai un bon salaire et de bonnes conditions de travail. Ce n’est donc pas pour ces raisons que j’ai pris ma décision. Je vais en politique par conviction et parce que je suis sûr que j’ai de bonnes chances d’être élu. Je ne sais pas s’il y aura d’autres candidats à l’investiture, mais moi c’est certain que je serai candidat », précise Jonathan avec conviction.

Une bonne équipe

Le jeune homme de 37 ans ajoute qu’il y a une bonne équipe au sein du Parti québécois dans Ungava. « Je sais qu’il y a une bonne équipe dans Ungava avec des personnes qui veulent travailler fort pour reprendre ce comté. De mon côté, je regarde aussi pour former mon équipe et nous serons prêts quand la date de l’investiture sera fixée. »