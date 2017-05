Des jumelles pour vos sorties estivales dans certaines bibliothèques

Crédit photo : Courtoisie

Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du- Québec annonce qu’il offre maintenant des paires de jumelles dans certaines bibliothèques de la région pour le plus grand plaisir de leurs abonnés.

En effet, en collaboration avec Loisirs et Sports Baie-James et Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre du Programme Kino-Québec-Plaisirs d’hiver, le Réseau BIBLIO s’active actuellement à une première vague de distribution de jumelles dans les bibliothèques et espère desservir l’ensemble de ses points de service d’ici quelques années.

Rappelons que l’objectif du programme de Kino-Québec est d’inciter les individus à être actifs et à profiter des activités et des espaces très accessibles dans notre région. « Tout comme nous l’avons fait avec le projet de raquettes à neige au cours des dernières années, nous prêtons en effet dans la presque totalité des bibliothèques associées au Réseau BIBLIO, quatre paires de raquettes disponibles gratuitement, un peu comme on le fait lors de l’emprunt d’un livre ».

Des guides

« Avec le présent projet, nous nous sommes dit que les bibliothèques possèdent une foule de guides sur les oiseaux, les arbres, les fleurs ou les animaux. Pensons ici aux magnifiques ouvrages de Mathieu Dupuis, Abitibi-Témiscamingue, Plantes sauvages de la forêt boréale de Roger Larivière ou encore Objectif Nord : le Québec au-delà du 49e de Serge Bouchard, tous ces livres se prêteraient parfaitement à cette utilisation. Lors de l’emprunt des jumelles, il nous semble ainsi plausible que les abonnés seront intéressés par certains de ces guides et qu’ils pourront en profiter lors de sorties avec leurs amis ou en famille sans avoir à faire l’achat de cet équipement parfois onéreux », de déclarer Louis Dallaire, directeur général du Réseau BIBLIO ATNQ.

Étant donné que ce projet est nouveau et que les sommes disponibles sont limitées, la distribution des jumelles a été établie par le conseil d’administration, en avril dernier, mais

l’objectif est de fournir, au cours des prochaines années, une paire de jumelles à chacune des bibliothèques intéressées.

Voici la distribution actuelle : En Abitibi-Témiscamingue, les bibliothèques suivantes :

Béarn, Cadillac, Destor, Fugèreville, Macamic, Malartic, Montbeillard, Rivière-Héva, et Ville-Marie. Pour le secteur de la Baie-James : Beaucanton, Chapais, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson, Val-Paradis et Villebois.