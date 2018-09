 « La CAQ, c’est véritablement le parti des familles » – Denis Lamothe

Crédit photo : Courtoisie

Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Denis Lamothe, souligne que plusieurs des engagements pris par le chef et des porte-paroles du parti depuis le début de la campagne auront un impact certain sur l’amélioration du sort des familles du comté d’Ungava. « Que ce soit en mettant plus d’argent dans le portefeuille des familles, en baissant les taxes scolaires, en matière de garderies, de droit de la famille, de congé parental et de lutte contre la maltraitance et bien autres, la CAQ fait la preuve que c’est vraiment le parti des familles », souligne Denis Lamothe.

À propos des garderies, Denis Lamothe a rappelé que la CAQ s’était engagée à ramener l’équité entre les familles en leur accordant le même tarif pour un service de garde à contribution réduite, peu importe leur revenu.

En ce qui a trait aux allocations familiales, le candidat caquiste signale l’engagement de la CAQ d’implanter le programme « Allocation famille » pour donner aux enfants du Québec un bon départ dans la vie et à leurs parents plus de liberté. Le programme de la CAQ est une allocation directe, plus généreuse et plus équitable que le crédit d’impôt remboursable offert présentement. « Peu importe le revenu, nous allons augmenter le soutien financier versé pour le 2eet le 3eenfant d’une même famille. Les familles auront jusqu’à 1 216 $ de plus par enfant dans leurs poches », a indiqué le candidat caquiste.

D’autre part, pour soulager ces familles avec un ou des enfants lourdement handicapés d’âge mineur, un gouvernement de la CAQ bonifierait de 22 M$ par année le programme d’aide financière pour ces parents. « Nous ne laisserons personne derrière. L’aide offerte sera modulée en fonction de la sévérité du handicap de l’enfant », a précisé Denis Lamothe. « Je suis très fier de nos engagements envers les familles », a-t-il dit en terminant.