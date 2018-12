La Guignolée des médias bat son plein

Encore cette année, le Carrefour communautaire organise la Guignolée des médias. Celle-ci se tient aujourd’hui.

L’an passé, un record avait été homologué avec un montant de 14 695 $ lors de la Guignolée des médias. La directrice du Carrefour communautaire, Brigitte Rosa, espère que ce record sera battu. « C’est incroyable comme les gens de la région sont généreux. Jeudi, plus de 40 bénévoles seront sur place dès 7 h 30 le matin pour ramasser vos dons. Nous serons aux lumières près de Maxi, celles près d’Uniprix et au coin de la 2e Rue le matin. »

Plus de 100 soupes par jour

À chaque jour, les gens se rendent au Carrefour communautaire pour manger une bonne soupe chaude. « Avec les services de garde, nous servons plus de 100 soupes par jour. C’est donc un service très important pour notre collectivité. Les mois de janvier et février s’en viennent et ce ne sera pas facile pour plusieurs familles. Seulement en novembre, notre comptoir d’aide alimentaire a reçu 36 personnes. Ils ont pu repartir avec une épicerie de denrées périssables et non périssables pour nourrir 42 personnes. À chaque mois le service alimentaire est opérationnel. La demande est là et il est important d’y répondre », souligne Brigitte Rosa.

Les comptoirs d’aide alimentaire ont faim

Sur le site de la Guignolée des médias, des chiffres confirment les paroles de Brigitte Rosa. Au cours de la dernière année, 47, 4% des organismes d’aide alimentaire québécois ont manqué de denrées pour répondre à la demande. C’est ainsi que 3,8 % de ces comptoirs ont dû fermer plus tôt ou ne pas ouvrir durant certaines journées; 7,9 % ont dû renvoyer chez eux des gens sans leur offrir de nourriture; 14,1 % ont dû solliciter l’assistance d’un autre comptoir alimentaire; 45,5 % ont dû donner moins de denrées; 49,6 % ont dû acheter davantage de denrées que d’habitude.

C’est dans un tel contexte qu’a eu lieu le lancement de la 18e édition de la Guignolée des médias qui se déroule du 26 novembre au 24 décembre.