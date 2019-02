La ligue d’improvisation envisage de se greffer à celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Crédit photo : Courtoisie

La Ligue d’improvisation du garage chauffé de Chibougamau est très active. De retour d’une prestation à Dolbeau, elle recevra ces derniers à Chibougamau le 9 février prochain.

En mars 2018 débutait la nouvelle Ligue d’improvisation du garage chauffé de Chibougamau (LIGCC) proposant, pour le plaisir du public, différentes activités théâtrales, mais surtout de fabuleux matchs d’impro.

Née de la folie des trois comparses, Patrice Dionne, Sylvie Houde et Manon Murdock, la LIGCC a parfait son expérience à travers différentes activités communautaires. « En 2018, nous avons offert des prestations dans le cadre de la Semaine de la santé mentale et de la Nuit des sans-abri, au Festival en aout et à la Débâcle musicale, ainsi qu’une formation d’improvisation au Centre d’études collégiales à Chibougamau. Nous avons à cœur de participer à des évènements communautaires. L’impro est un très bon médium pour aborder ces réalités sur la place publique», mentionne Patrice Dionne.

La ligue d’impro a aussi présenté deux matchs au Sous-Bois bistro-pub en octobre et en novembre dernier. «Nous avons été agréablement surpris de cette effervescence pour nos prestations à Chibougamau et cela ne va pas s’arrêter là. Nous affrontons la Ligue d’improvisation de Dolbeau (LID) le 2 février et le 9 février ce sera à Chibougamau. C’est le début de quelque chose.» Enthousiasmé, le porte-parole de la ligue précise : « Nous envisageons même sérieusement à nous greffer au réseau d’improvisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean.»

Le samedi 9 février, à l’occasion de la Semaine de la prévention du suicide, la LIGCC accueillera la LID au Sous-bois bistro-bar dès 20 h 30. Réservez vos places. Les contributions volontaires de la soirée seront remises au comité local de Chibougamau du Centre de prévention du suicide 02, qui œuvre en matière de prévention du suicide et en réduction des facteurs de risques associés.