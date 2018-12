LA LISTE DE CHOU : 10 choses à emporter en voyage

Chou est né à Bruxelles, d’une mère Jamésienne et d’un mauvais jeu de mots. Assez ridicule, un peu drôle, parfois discret, souvent impertinent, elle décida tout de même de le traîner partout dans son sac à dos.

Par Marie-Claude Duchesne

Un voyage prévu en 2019 ? Chou vous partage sa liste de souhaits pour Noël. (Il voudrait aussi un poney). Des petits articles utiles à mettre dans son bagage. Que ce soit pour une conquête prochaine de la Gaspésie ou pour remplir les bas de Noël de vos proches globetrotteurs.

1. Limonadier

Il n’est pas question ici d’un pichet à boisson citronnée rafraichissante. C’est le petit « tirebouchon-décapsuleur » qui tient dans une poche de jeans. France, Italie… Tadoussac ? Si vous comptez essayer les alcools locaux – ou des alcools tout court – mieux vaut en avoir un avec soi plutôt que de démolir les coins de meubles pour décapsuler votre trouvaille de la journée.

2. Thermos

Si, comme Chou, vous souffrez d’une grave dépendance à la caféine que vous n’avez certainement pas l’intention de soigner. Réconfortant, économique et écologique.

3. Chargeur portatif ou Power Bank

Un petit bloc d’énergie pour recharger les téléphones cellulaires. Parce que ce serait dommage de ne pas avoir de souvenir de vous devant la tour Eiffel…ou devant une ÉNORME statue de saumon près de Restigouche.

4. Lentilles photos pour téléphone cellulaire

Photographe dans l’âme et… fauché ? Les petites lentilles à pincer sur un cellulaire sont de bonnes alternatives aux appareils photo couteux. Compactes, légères, abordables. Parfaites pour capter toute la splendeur de Percé. …ou de cette fameuse statue de saumon.

5. Serviette en microfibre

Honnêtement, une serviette humide dans un bagage, ça pue. Les serviettes en microfibres sont compactes, abordables et surtout, elles sèchent vite. Et sécher vite, c’est important.

6. Jeux de cartes

Coincé trois heures dans une obscure station de bus en banlieue de Saskatoon ?

7. Sachet de sauce à poutine

Remède au mal du pays et créateur de liens. Besoin de plus d’explications ?

8. Sacs à sandwich de type « Ziploc »

Oui, Chou est gratteux. Laver et réutiliser jusqu’à la « mort » dudit objet. Quelques sacs pour transporter vos festins au baloney lors de vos journées d’exploration. C’est économique et pratique si vous êtes sur la route longtemps.

9. Produits d’hygiène format miniature

Insipides petits objets vendus dans tous les magasins à une piastre. Pourtant, ils peuvent être salvateurs si vous les gardez dans votre bagage à main… quand vos valises sont perdues 2-3 jours à l’aéroport par exemple…

Si vous prévoyez voyager en Europe et profiter des avions à bas prix, sachez qu’un bagage en soute y coute un bras et demi. Bagage à main, mini trousse d’hygiène et compétences en origami du vêtement vous feront économiser beaucoup d’argent.

10. Briquet

Non, Chou ne vous encourage pas à consommer des bâtonnets de goudron. Mais le briquet a cet avantage insoupçonné : il brise la glace. Tu te sens seul en voyage ou tu veux apprendre quelques trucs sur ce charmant quartier ? Donne du feu pour entamer la conversation.

Joyeuses fêtes ! xx

Chou