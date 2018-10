La mine souterraine produit 6 000 tonnes de minerai par jour

Crédit photo : Archives

Stornoway a publié les résultats de production et des ventes à la mine Renard pour le trimestre clos du 30 septembre. La compagnie a souligné que la mise en production de la mine souterraine, à sa capacité nominale de 6 000 tonnes par jour, a été achevée à la fin du mois d’aout.

Stornoway souligne que la vente de 184 620 carats en deux séances de ventes a généré un produit brut de 24,7 millions de dollars à un prix moyen de 134 $ le carat. Ces diamants vendus au troisième trimestre avaient été récupérés au deuxième trimestre.

Au cours du troisième trimestre, 329 306 carats ont été extraits de 597 761 tonnes de minerai traitées pour une teneur moyenne de 55 cpct (carats par cent tonnes). La compagnie minière précise que la teneur et le nombre de carats récupérés se sont améliorés de respectivement 39 % et 47 % en comparaison du 2etrimestre avec l’extraction de minerai de plus haute teneur.

De bonnes améliorations

Matt Manson, président et chef de la direction, a déclaré par voie de communiqué : « Le troisième trimestre a vu la mine souterraine à Renard atteindre sa pleine capacité nominale suite à une période de mise en production éprouvante. En plus d’un taux d’extraction plus élevé, nous voyons également des améliorations significatives en termes de récupération de carats et de teneur alors que nous ouvrons des panneaux de minage dans le gisement principal de Renard 2. Nos récupérations de carats se sont améliorées à chaque mois au cours du trimestre et nous nous attendons à ce que cette tendance continue au quatrième trimestre. Le nouveau circuit de tri du minerai, en opération depuis mai, performe bien, réduisant les bris de diamants et générant une meilleure libération des diamants. Ceci augure bien pour la génération de valeur future. »