LA PHARMACOPÉE DANS VOTRE JARDIN!  

Avec l’arrivée du printemps, les premiers chants des oiseaux sont le signal que vous attendiez pour rêver à votre jardin. Vous songez aux couleurs, aux odeurs, aux fleurs et aux délices à venir…et, si cette année, vous osiez intégrer quelques plantes médicinales? Quel bonheur que de terminer un repas entre amis avec une délicieuse tisane composée de quelques plantes fraichement cueillies dans votre cour.

Le choix est varié et il est possible de trouver ce qui vous convient. De plus, elles s’adaptent facilement à leur milieu. Au jardin, elles peuvent attirer les abeilles ou les papillons qui les apprécient pour leur odeur et, une fois récoltées, elles peuvent être savourées pour leur gout et leurs bénéfices pour la santé (ex : aide à la digestion, sommeil, etc.).

Voici quelques plantes qui sauront satisfaire vos yeux, votre palais et qui sont bonnes pour la santé!

Astuce

En herboristerie traditionnelle, si vous n’avez pas de séchoir à la maison, il est conseillé de faire sécher les plantes tête vers le bas, dans un endroit chaud et sec (à l’abri du soleil) afin de préserver les propriétés médicinales.

Achilea millefolium L. (achillée millefeuille)

Chamaemelum nobile (camomille odorante)

Ce talus de petites fleurs blanches s’épanouit bien au grand soleil et vient égayer vos platebandes et votre humeur. Il ne suffit que de trois têtes de fleurs (récoltées par beau temps) pour une tasse d’eau de cette vivace pour apaiser votre système nerveux. Pour favoriser la détente avant le sommeil, il peut être intéressant d’ajouter une décoction de camomille à votre bain.

Infusion versus décoction?

Pour réaliser une infusion, il s’agit d’amener l’eau à ébullition puis d’y faire tremper les plantes un certain temps (en moyenne 10 à 15 minutes). Dans le cas d’une décoction, les plantes sont d’abord immergées dans l’eau froide que l’on portera ensuite à ébullition, puis que l’on retirera du feu rapidement (trempage d’environ 2 à 10 minutes

Nepeta cataria (cataire)

Une autre vivace qui s’adapte avec aisance à votre jardin, surtout dans les espaces ensoleillés. Elle saura plaire aux enfants qui aimeront toucher ses feuilles duveteuses et humer son odeur citronnée. C’est la plante parfaite pour initier les enfants à la tisane! En plus, elle est réputée pour agir sur eux comme un calmant. Faites macérer avec trois feuilles fraiches dans une tasse d’eau chaude (non bouillante).

Malva officinalis (mauve)

Vous serez charmé par le romantisme de cette plante tout en hauteur, dès l’ouverture de ses fleurs en juin. Les pétales sont doux et semblent danser au vent. Afin de profiter au maximum de ses propriétés d’aide à la digestion et du bon fonctionnement intestinal, il est conseillé de la consommer fraiche. Soyez original et ajoutez les jeunes feuilles et les fleurs à votre salade!

(Rédigé par : Christine Ayotte-Jardinière de FaunENord – Jardin communautaire intergénérationnel de Chibougamau. -Étudiante en technique de la production horticole et de l’environnement)