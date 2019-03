Le festival débute demain

Crédit photo : Archives

Demain débute la 53e édition du Festival Folifrets Baie-James à Chibougamau, la présidente, Nancy Gervais, se dit prête à faire face à la musique. Du 28 février au 9 mars, la population est invitée à participer à son grand festival d’hiver.

Tout débutera avec le lancement officiel des activités, le 28 février prochain, au Club de golf de Chibougamau-Chapais. Pour la Randonnée de la présidente, elle exprime un souhait : « J’espère avoir 700 motoneiges sur la ligne de départ. »

C’est au Sous-Bois que nous rencontrons Nancy Gervais qui en est à sa troisième année à la présidence du Festival Folifrets. « Tout est prêt pour la 53e édition. Comme je l’avais souligné, nous avons coupé à plusieurs endroits mais, présentement, l’équipe de bénévoles fait du bon travail. Les deux plus grosses activités, le crosscountry et la Randonnée de la présidente, sont sous contrôle. Il y aura aussi le rallye magasinage et la journée familiale Caisse Desjardins sur la 3e Rue ».

Le crosscountry

Les inscriptions pour le crosscountry se feront au Club de golf, vendredi 1 mars, alors que le départ se fera le lendemain, sur le site du Club MX. Ce site se situe sur le chemin qui va au dépotoir municipal. À l’intersection, vous poursuivez à la gauche sur quelques kilomètres. Un chapiteau chauffé sera installé à cet endroit. Il y aura 4 classes, soit professionnel, semi-pro, vintage et participation. « Il devrait y avoir une belle ambiance avec un chapiteau et des hotdogs disponibles sur place. La remise des prix se fera au Club de golf en soirée », précise Nancy Gervais.

Randonnée de la présidente

L’an passé, 696 motoneiges étaient sur la ligne de départ en face de l’hôtel de ville de Chibougamau. Cette année, la présidente aimerait que le chiffre magique de 700 motoneiges soit atteint. « C’est samedi le 9 mars que se fera cette belle activité. Le départ et l’arrivée se feront en face de l’hôtel de ville. J’espère que nous aurons plus de 700 motoneiges sur la ligne de départ ». La remise des prix aura lieu à l’aréna et des nouveautés sont prévues à cet endroit.

Nancy Gervais lors de la Randonnée de la présidente de la 52e édition.