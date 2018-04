Les Lames givrées ont fait fondre la glace

Crédit photo : Maxime Charron

Ce n’est pas d’hier que le club de patinage artistique Les Lames givrées fait vibrer l’aréna de Chibougamau à l’occasion de son spectacle de fin d’année. Cette année n’a pas fait exception à la règle avec « Nostalgie sur glace ».

Comme toujours l’aréna de Chibougamau avait revêtu ses plus beaux habits tout comme les patineuses et patineurs à l’occasion de la 41e édition du spectacle de fin d’année du club de patinage artistique Les Lames givrées. Tous les jeunes qui font partie de ce club de patinage ont évolué sur la glace à l’occasion de « Nostalgie sur glace ». Un grand total de 14 numéros ont enchanté la foule du début à la fin. La musique de Queen, Backstreet Boys, Beatles, Kain, CNCO, Journey, les frères Hanson, Guns N’Roses, Simple Plan, One direction, The Police, Coldplay, Bee Gees sans oublier les BB ont surement rappelé beaucoup de souvenirs aux spectateurs.

« Le thème de l’évènement portant sur les groupes musicaux, c’est donc ce qui a inspiré notre équipe d’entraineurs à vous concocter un magnifique spectacle. En plus de rendre hommage à ces groupes, nos patineurs et patineuses ont enchainé des mouvements rythmés pour vous remémorer de bons souvenirs. C’est la fierté et les précieux souvenirs de chaque enfant qui suffit à nous convaincre de répéter l’expérience d’année en année », a mentionné la présidente, Joline Bélanger.

La présidente a tenu à remercier les partenaires ainsi que les parents qui ont collaboré à cette réussite. « Merci de venir rendre hommage au travail de nos jeunes qui font preuve d’une grande persévérance et à celui des bénévoles qui s’impliquent sans compter leurs heures pour le développement de nos enfants. Merci également à nos partenaires financiers sans qui il serait difficile de continuer. »