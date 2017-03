L’atome BB couronne ses champions

Crédit photo : Courtoisie

Les Ambassadeurs atome BB ont été très occupés en fin de semaine alors qu’ils affrontaient deux équipes de la Côte Nord. Ils ont remporté 2 victoires en 3 parties. En plus, avait lieu le Gala atome BB 2016-2017.

Lors de ce Gala, le capitaine des Amabassadeurs, Miguel Malenfant, s’est vu remettre le trophée du meilleur compteur ainsi que celui du joueur le plus utile. Nathaniel Coon Come a été choisi la recrue de l’année. Des honneurs bien mérités pour ces deux Chibougamois.

Trois parties

Avec trois parties en deux jours, les Ambassadeurs atome BB avait beaucoup de pain sur la planche. Dès samedi matin, ils affrontaient les Vickings de Baie-Comeau à l’aréna de Métabetchouan. C’est le capitaine qui a ouvert le bal dès la première période ainsi que Jacob Harvey. Les Vickings porteront la marque 2 à 1 au début du deuxième engagement. Nathaniel Coon Come, Zachary Fiola (un premier but cette année), Noah Neeposh et Nathaniel Coon Come confirmeront une victoire de 5 à 1.

En après-midi, les hommes de Danick Doyon devaient prendre la mesure des Basques de Sept-Iles. Encore une fois, Miguel Malenfant a sonné la charge avec le premier but de la rencontre suivi d’Hugo Bergeron. Les Basques nivèleront le pointage mais Nathaniel Coon Come redonnera l’avance à son équipe. À la période médiane, Sept-Iles porte le compte 3 à 3. Andrew Mark redonnera l’avance à Chibougamau. Cette période se terminera à l’avantage des 5 à 4. Au dernier engagement Alexis Tremblay redonne l’égalité, mais les Basques reprennent l’avantage du match jusqu’à ce qu’Hugo Riverin marque 6 à 6. Malheureusement, les Basques marqueront 3 autres buts sans riposte pour une victoire de 9 à 6.

Dimanche matin, les Vickings de Baie Comeau seront à nouveau les adversaires des Ambassadeurs. Les Chibougamois se mériteront une deuxième victoire par le compte de 6 à 4. Des buts de Nathaniel Coon Come, Alexis Tremblay, Hugo Bergeron, Noah Neeposh, Nathaniel Coon Come et Miguel Malenfant.