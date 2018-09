Le candidat de la CAQ prêt à faire plus et mieux

Crédit photo : Courtoisie

À la veille du scrutin du 1er octobre, le candidat de la Coalition avenir Québec dans Ungava, Denis Lamothe, est d’avis que cette élection fournira à l’électorat du comté une excellente occasion de participer elle aussi à la vague de changement qui a cours partout au Québec en élisant un représentant de la CAQ à l’Assemblée nationale.

« On l’entend partout, souligne le candidat Lamothe, les gens veulent se débarrasser des Libéraux, dont le tandem Couillard-Barrette, et la meilleure manière d’y arriver c’est de voter pour le candidat de la CAQ le 1er octobre. »

Après avoir parcouru ce vaste comté dans tous ses recoins depuis plusieurs mois, le candidat caquiste est convaincu que les gens s’attendent à avoir un député présent, rassembleur, crédible, à l’écoute et fonceur pour faire valoir leurs intérêts auprès du gouvernement et à l’Assemblée nationale. « Ce sont précisément les critères qui ont cruellement fait défaut au député libéral sortant et, de mon côté, je suis prêt à combler ces attentes si on me fait l’honneur de m’élire la semaine prochaine, » a ajouté M. Lamothe.

« De la Jamésie, en passant par le territoire cri (Eeyou Istchee) et du Nunavik, on sent le désir de changement et la nécessité d’avoir enfin une voix forte pour nous représenter à l’Assemblée nationale. C’est ce que je veux apporter à la population du comté, » rappelle le candidat caquiste qui souligne que le fait qu’il réside dans le comté lui permet de bien mieux saisir les enjeux et les préoccupations de la population.

« Je suis prêt à servir la population d’Ungava avec toute la vigueur et l’énergie dont je suis capable », a fait valoir M. Lamothe « et je pense qu’avec son chef, son équipe et son programme, la Coalition avenir Québec fera avancer le Québec et Ungava, dans la bonne direction. On va faire mieux, on va faire plus, maintenant ! »