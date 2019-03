Le club de golf a dépassé ses objectifs en 2018

À l’occasion de l’assemblée générale du Club de golf de Chibougamau-Chapais, le président Ghislain Desjardins a rendu son rapport annuel démontrant que 2018 a été une belle année. Le club a dépassé ses objectifs avec 190 inscriptions dont 147 adultes alors que le but était d’atteindre 180 membres.

Le président, Ghislain Desjardins, a souligné que 2018 marquait les 25 ans de relocalisation du club, mais aussi les 50 ans d’existence d’un club de golf à Chibougamau. Avant de parler des résultats, il a tenu à remercier tous les membres pour leur appui et leur vote de confiance lors de l’assemblée spéciale qui a eu lieu au mois de mai.

Entrant dans le vif du sujet, Ghislain Desjardins a parlé de l’embauche d’un animateur au développement du golf qui s’est avéré une très bonne stratégie avec la participation de 25 juniors dont 6 ont représenté le club lors de tournois régionaux. « Le travail effectué par notre personnel de terrain fut encore exceptionnel et dame nature était au rendez-vous l’été dernier. Nous avons aussi procédé à l’achat d’une nouvelle tondeuse pour la coupe des allées. Nous avons en plus ajouté des filets au terrain de pratique pour la sécurité des golfeurs et des résidents du voisinage. Des corrections seront apportées en 2019 au départ rouge du trou numéro 1. »

Participation record

Le président a aussi fait le point sur différentes activités qui ont remporté beaucoup de succès l’été dernier grâce à la participation des membres. « Nous avons réalisé 26 évènements sur les 28 qui étaient planifiés. La coupe des champions a attiré quelque 72 joueurs. Les Coors Light ont réuni 45 joueurs et le Super Calcutta a regroupé 43 joueurs. Le tournoi du président qui marque la fin de la saison a obtenu une participation record avec 62 joueurs. Un gros merci à nos partenaires et commanditaires. »

Un excédent d’environ 18 000 $

Après les amortissements, le Club de golf de Chibougamau-Chapais affiche pour 2018 un excédent d’environ 18 000 $. « Le surplus aurait pu être supérieur, mais nous avons décidé d’investir sur un nouveau plancher dans la petite salle du golf et de payer intégralement la nouvelle tondeuse. Nous avons aussi remboursé un prêt et effectué le paiement de 8 000 $ de parts sociales. Nous sommes donc en assez bonne situation financière, mais celle-ci demeure précaire car nous avons besoin de nos locataires à long terme et de nos nombreuses locations de salle et surtout de l’implication de chacun de vous », a expliqué celui qui était à la présidence du golf pour une troisième année consécutive.