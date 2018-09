Le grand chef Abel Bosum nommé au sein de l’Ordre du Canada

On apprenait récemment la nomination du grand chef de la nation crie au sein de l’Ordre du Canada. Cette récompense est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnait des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.

La distinction remise au grand chef Bosum est la reconnaissance de ses nombreuses années de service envers les Cris d’Eeyou Istchee dans le Grand-Nord du Québec. Parmi ses réalisations, on compte son leadership vis-à-vis sa communauté d’Oujé-Bougoumou, « un peuple oublié qui vivait dans des conditions dignes du tiers monde à la suite de déplacements forcés afin de faire une place aux intérêts de sociétés minières », a souligné le Grand conseil des Cris. Sous sa direction, la communauté d’Oujé-Bougoumou a construit un village entièrement nouveau, village reconnu à l’échelle nationale et internationale pour son caractère novateur en matière de développement communautaire.

Par la suite, Abel Bosum a utilisé ses talents exceptionnels de diplomate et de négociateur pendant de nombreuses années, devenant le négociateur en chef des Cris à l’égard des relations entre les Cris et le Québec. C’est au cours de cette période qu’il a su façonner des accords uniques offrant des solutions gagnantes pour les Cris, les communautés non autochtones de la région, l’industrie, et l’ensemble du Québec. Il a été élu grand chef il y a un an. Abel Bosum fait partie des leaders cris remarquables qui ont été à l’avant-garde de la lutte pour la reconnaissance des droits des Autochtones et pour l’adaptation de ces droits en avantages tangibles pour les Premières Nations cries du Québec.

—

Honor among the Crees

Grand Chief Abel Bosum Appointed to the Order of Canada

We recently learned of the appointment of Grand Chief Bosum of the Cree Nation to the Order of Canada. This prestigious award is the country’s highest civilian honor. The goal is to recognize the outstanding achievements of individuals, their dedication to their community or an extraordinary contribution to their nation.

The distinction attributed to Grand Chief Bosum wants to celebrate his many years of service to the Cree of Eeyou Istchee, in the Far North of Quebec. Among his many accomplishments, Judges of the Order of Canada have notably recognized his leadership towards his Oujé-Bougoumou community. “A forgotten people who lived in appalling conditions, worthy of the third world was forced to move to give place to mining companies,” said the Grand Council of the Cree. Under his administration, the community of Oujé-Bougoumou has built a new village, which has been known nationally and internationally for its innovative features in community development.

Later, for many years, Chief Bosum used his exceptional talents as a diplomat and negotiator. He became the chief negotiator for the Crees with respect to relations between the Crees and Quebec. It was during this time of his life that he was able to create unique agreements by offering winning solutions for the Cree, non-Aboriginal communities, industry in general and all of Quebec. Elected grand chief a year ago, Abel Bosum is one of the outstanding Cree leaders who have been at the forefront of the fight for the recognition of Aboriginal rights. A visionary, he also campaigned for the adaptation of these rights in benefits for the Cree First Nations of Quebec.

Since its creation in 1967, more than 6,000 people from all walks of life have been awarded the Order of Canada.