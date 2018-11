Le Salon des arts en nord a débuté ce matin

Crédit photo : Guy Tremblay

Pour la 9e année consécutive, le Salon des arts en nord s’installera à l’hôtel de ville de Chibougamau les 24 et 25 novembre avec près de 25 exposants.

La présidente des Arts en nord, Anne-Marie Allard, est très heureuse de la grande participation des membres de son organisme. « Nous ne pouvons malheureusement pas accepter plus de 25 exposants. C’est le maximum que permet de contenir la salle de l’hôtel de ville. Encore cette année, les visiteurs auront beaucoup de choix pour leurs cadeaux de Noël faits par des artisans et des artistes d’ici comme des sculptures, des bijoux, des courtepointes, des livres, des peintures, etc. En fin de compte pas mal de tout. » Les exposants au salon sont tous membres des Arts en nord.

600 visiteurs

Pour les Arts en nord, le salon est l’une des plus grosses activités comme l’explique la présidente. « Le salon remporte un grand succès depuis le tout début. Nous avons environ entre 550 et 600 visiteurs qui viennent à l’hôtel de ville. C’est fantastique. Le samedi, nous sommes ouverts de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 16 h. Nous effectuerons aussi le tirage de deux paniers de cadeaux et de deux certificats-salon pour une valeur totale de 1 000 $. Depuis l’an passé, nous avons même des entreprises qui communiquent avec nous afin que des achats soient effectués lors du salon. »

L’admission est de seulement 2 $ et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.