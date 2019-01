Le Sentier vers le Lac-Saint-Jean bientôt ouvert

Crédit photo : Courtoisie

Le sentier Trans-Québec 93 reliant le Lac-Saint-Jean à Chibougamau est une artère essentielle au tourisme en motoneige dans la région. Il sera ouvert au cours des prochains jours et c’est presque 2 semaines plus tard qu’à l’habitude. Le Club Auto-neige de Chibougamau qui est responsable de ce tronçon a eu une mauvaise surprise au début du mois de janvier.

En effet, quand le club a voulu préparer le sentier pour les motoneigistes, le redoux du mois de décembre lui a causé des problèmes. Celui-ci a fait tomber et pencher des arbres dans le sentier sur plus d’une quinzaine de kilomètres.

Le sentier reliant la région d’ici au Lac-Saint-Jean est bon an mal an ouvert par le club de Chibougamau en début d’année. C’est ce que mentionne la convention signée avec la Première Nation innue de Mashteuiatsh qui accueille le sentier sur son territoire, soit la réserve Ashuapmushuan. Mais, cette année, la direction du club a eu la mauvaise surprise de voir son sentier envahi par les arbres. Dame nature a en couché plusieurs sur le trajet de la surfaceuse, sur une longueur de plusieurs kilomètres, suite au redoux du mois de décembre.

Pendant plusieurs jours, des bénévoles et les employés ont tenté de dégager le sentier, mais peine perdue. Il aura fallu une dizaine de jours à de la machinerie spécialisée pour dégager le sentier et le rendre accessible pour les motoneigistes. L’opération se terminera dans les prochains jours. La fin de semaine du 25 janvier est la date prévue pour un retour à la normale. L’étendue des couts de l’opération n’est pas encore connue mais on parle déjà de plus de 25 000 $ qui, on le comprendra, n’étaient pas prévus au budget du club. Cette année, le club compte environ 400 membres.

Pour confirmer l’ouverture du sentier, les gens sont invités à se rendre sur le site du club chibougamaumotoneige.ca afin de connaitre tous les détails.