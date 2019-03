Le Théâtre des épinettes présente « Y’é où Raymond? »

Crédit photo : Guy Tremblay

L’attente a été longue. Plus de quatre ans. Vous serez heureux d’apprendre que cette attente est terminée. Le Théâtre des épinettes revient en force avec une pièce dont l’intrigue se déroule au Manoir de l’espérance : « Y’é où Raymond? ». Colette Filion et Guy Lalancette, nous ont parlé de cette comédie dramatique qui sera présentée à l’auditorium Porte-du-Nord les 16 et 17 mars prochains.

Manoir de l’espérance

Pour cette nouvelle pièce, l’équipe du Théâtre des épinettes, composée de Chantal Legault, Colette Filion, Doris Arsenault, Guy Lalancette, Manon Murdoch, Marc Poirier, Nathalie Truchon et Patrice Dionne, déménage au Manoir de l’espérance. Histoire de vous mettre l’eau à la bouche, nous pouvons vous mentionner qu’à l’automne 2018, un homme se pointe au manoir. Les résidents reconnaissent Gérard Lamothe, un ancien policier enquêteur pour la Ville de Chibougamau. Pourquoi ce retour après plus de 30 ans et qui est cette belle inconnue et intrigante qui l’accompagne? Vous apprendrez assez tôt que Gérard, atteint d’Alzheimer, est à la recherche de Raymond, son grand chum de l’époque. Mais Raymond n’est-il pas mort depuis longtemps?

Un collectif de création

Une grande particularité du Théâtre des épinettes, c’est que chacune des pièces est écrite pour le public chibougamois. Les décors sont aussi réalisés par les membres, tout comme l’éclairage et la trame sonore. « La critique de nos derniers shows nous le confirme : nous perfectionnons notre art. Textes, décors, mise en scène, bande sonore, éclairage, rythme et jeu, rien n’est laissé au hasard pour le plus grand plaisir de tous », souligne Colette Filion. La pièce « Des poissons et des hommes » a été jouée en février 2013 et à l’automne 2014. Il aura donc fallu attendre 2019 pour découvrir « Y’é où Raymond? ». Guy Lalancette explique : « Nos premières années étaient celles de l’époque du théâtre engagé avec des pièces rythmées et colorées sur des thèmes différents comme la peur, le pouvoir, la sexualité. L’écriture se faisait donc assez rapidement avec différents tableaux. Lorsqu’il est question d’une comédie dramatique avec intrigue comme « Y’é où Raymond », le processus d’écriture est beaucoup plus long. »

« Nous sommes un collectif de création où chacun des membres y va de sa disponibilité, de sa vaillance et de son talent afin d’offrir à la population du théâtre de qualité. Nous sommes heureux de faire partie de la vie culturelle de Chibougamau depuis toutes ces années et c’est avec joie et fierté que nous contribuons au renforcement du sentiment d’appartenance des gens d’ici à leur communauté. Le plaisir de la création et du jeu, mais aussi ce sentiment de participer à l’amélioration de la vitalité de notre milieu, nourrissent notre motivation à poursuivre cette aventure… », précisent les membres fondateurs du Théâtre des épinettes.

C’est donc les 16 et 17 mars prochains que vous avez rendez-vous au Manoir de l’espérance, alors que 8 acteurs de Chibougamau évolueront dans un décor très particulier.

Les billets sont en vente auprès des membres de la troupe, à la bibliothèque municipale et à la Tabagie Merrill.

Ces huit acteurs vous invitent à les rencontrer au Manoir de l’espérance avec « Y’é où Raymond ?».