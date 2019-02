Les Gazelles boréales poursuivent leur rêve

Crédit photo : Guy Tremblay

La flamme est toujours aussi intense pour Isabelle Pawlikowski et Laurie Bergeron alors qu’elles ont environ 30% de leur objectif dans leur compte de banque. Les Gazelles boréales poursuivent donc leur excellent travail et invitent les gens à prendre leur carte de membre et à les aider à réaliser leur rêve. Lorsqu’elles ferment leurs yeux, elles sont au Maroc en 2020 et prennent le départ de la 30e édition du Rallye Aicha des Gazelles.

Le 19 octobre dernier, après plusieurs mois de réflexion, Isabelle Pawlikowski et Laurie Bergeron décidaient de réaliser ce qu’elles présentent comme « l’aventure d’une vie ». Avant de penser fouler les dunes de sable du Maroc, cette aventure débute par un véritable défi, soit amasser 50 000 $ dont 23 000 $ pour l’inscription. Depuis ce temps, elles multiplient les activités afin d’amasser des fonds. « Nous vendons aussi des cartes de membre et 4 magnifiques prix seront tirés en octobre 2019. Nous avons près de 200 cartes de vendues sur 500. Elles sont disponibles à la Pharmacie Uniprix, Plomberie Chibougamau et à l’Hôtel Opémiska », souligne Isabelle.

Défi polaire

Lors du Défi polaire des minounes de Chapais, deux motoneiges étaient sur la ligne de départ à 5 heures le matin. Les deux intrépides gazelles avaient décidé de faire le Défi polaire et, pour plus de visibilité, elles voulaient être les deux premières sur la ligne de départ. « Ce fut une belle expérience. Malheureusement, nous avons connu des ennuis mécaniques. Notre entrainement physique nous a beaucoup aidées pour pousser les motoneiges », mentionne Laurie.

La semaine dernière, un souper de Saint-Valentin était organisé à la Marina et elles donnent rendez-vous au Festival Folifrets. En avril, un salon santé sera organisé au Mont-Chalco et en septembre, elles seront chez Maxi.

Plan de visibilité

Les Gazelles boréales ont mis sur pied un plan de visibilité pour leurs commanditaires. Il y en a pour tous les gouts et surtout pour tous les prix. Par exemple, vous pouvez paraitre sur leur page Facebook ; vous pouvez aussi avoir un espace sur leur véhicule au Maroc. Si vous pensez que c’est assez, détrompez-vous… Il y aura aussi des napperons à l’été et attention! vous pouvez réserver des espaces sur leurs véhicules personnels pendant un an. Différentes dimensions sont offertes aux intéressés.

Très bientôt, Isabelle et Laurie auront besoin de matériel spécifique selon les normes du Rallye Aicha des Gazelles. Elles espèrent que des compagnies viendront à leur aide. Ainsi elles n’auront pas besoin de tout acheter, comme « des lunettes pour le sable dans le désert » précise en riant Isabelle.

Tire-média

Tire-Média, qui détient La Sentinelle et Le Jamésien, a décidé de s’impliquer pour aider les Gazelles boréales à atteindre leur objectif, comme l’explique Karine Desbiens : « J’admire le travail d’Isabelle et de Laurie qui foncent et développent différents plans de visibilité pour arriver à leur fin. C’est pour cette raison que j’appuie ces deux gazelles. Elles vont atteindre leur objectif, j’en suis certaine. »