Les membres ont joué dans des conditions exceptionnelles

Crédit photo : Guy Tremblay

Les outardes sont arrivées et les feuilles ont commencé à tomber. Cela a signifié la fin de saison pour les membres du Club de golf de Chibougamau-Chapais. Le directeur-général, Michel Lallemand, en trace un bilan très positif malgré quelques situations très particulières.

La fermeture du Club de golf de Chibougamau-Chapais a eu lieu le 24 septembre, mais le parcours est demeuré accessible pour tout le monde jusqu’au 9 octobre dernier. Un fait demeure, en ce qui concerne la température, la saison 2018 a été une très bonne année et les amateurs de golf ont profité de conditions exceptionnelles. « Ce fut une belle saison alors que nous avons organisé 26 évènements, soit 2 de plus que l’année dernière. La participation des joueurs a été très bonne. Pour le Super Calcutta Huard & Compagnie, il y avait 85 joueurs et 62 au Tournoi du président », mentionne le directeur général, Michel Lallemand.

Présentement, les employés du club de golf préparent le terrain pour l’hiver et, d’ici quelques jours, des produits seront mis sur les verts ainsi que les toiles protectrices.

183 réservations

Pour l’aider à subsister et permettre des prix abordables à ses membres, le Club de golf de Chibougamau-Chapais doit compter sur les revenus de sa bâtisse comme l’explique Michel Lallemand : « Les locations de salle sont très importantes au niveau de nos revenus. Cette année, nous avons eu 183 réservations dont 38 importantes comme des mariages et des réceptions majeures. Au point de vue financier, c’est primordial et cela va nous permettre de terminer avec un surplus après avoir payé tous nos amortissements. »

Assemblée générale spéciale

Ce fut aussi un début d’année très spécial, en particulier le 28 mai, car il y a eu des divergences et de l’opposition de certains membres du conseil d’administration. Le président, Ghislain Desjardins, s’est prévalu de l’article 11 des règlements généraux pour convoquer une assemblée spéciale de tous les membres. Un grand total de 79 personnes s’est présenté à l’assemblée et 83 % d’entre elles ont voté en accord avec l’orientation proposée par le président. Et 96 % des membres ont aussi exprimé leur satisfaction face à son travail.

Suite à cela, 4 membres du bureau de direction ont donné leur démission et les autres administrateurs ont recruté 2 nouveaux membres pour compléter la saison.

25e et 50e anniversaires

« Point positif, la saison a pu se poursuivre et heureusement cela n’a eu aucun impact négatif, car cette année était une année très spéciale alors que le Club de golf de Chibougamau-Chapais soulignait son 50eanniversaire d’existence et son 25eanniversaire d’installation aux abords de la ville. Ces deux anniversaires ont été soulignés lors du Super Calcutta Huard & Compagnie et au Tournoi du président alors que les participants ont reçu des cadeaux souvenirs », conclut le directeur général.