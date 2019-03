Les participants ont bravé le vent et le froid

Crédit photo : Maxime Charron

Dans le cadre de la Semaine québécoise æde la déficience intellectuelle, l’Association des personnes handicapées de Chibougamau (APHC) avait organisé une marche suivie d’une séance de yoga et d’une collation. Malgré le vent et le froid, une trentaine de personnes ont démontré que : « Bouger c’est la santé, mais bouger ensemble, c’est mieux! ».

Samedi après-midi, il ne faisait vraiment pas beau mais cela n’a pas empêché la marche d’avoir lieu. La directrice de l’Association des personnes handicapées de Chibougamau, Lynda Bubar est très fière de la participation des gens à cette belle activité. « Je suis très fière de ma gang et très satisfaite de cette participation. L’activité physique est importante, peu importe les capacités de la personne et c’est dans cette optique que nous avons organisé cette marche et une petit cours d’initiation au yoga en collaboration avec Jessica Giroux. Celle-ci avait vraiment bien adapté son cours et même les personnes en fauteuil roulant ont pu y participer. »

Faire bouger

La semaine québécoise de la déficience intellectuelle avec son thème « Bougeons ensemble c’est mieux! » est terminée mais comme l’explique Lynda Bubar, rien n’est terminée à l’APHC. « Chez-nous, tout se poursuit pour faire bouger notre monde. Nous avons la piscine, les quilles et nous poursuivons la marche à toutes les semaines. Nous avons de beaux résultats et cela nous montre l’importance de continuer. »