L’heureux mélange a été très apprécié

Crédit photo : Guy Tremblay

Les Voix de la Vallée du cuivre avaient de la belle visite avec les Amis d’la chanson de Saint-Félicien pour présenter leur spectacle annuel « Heureux Mélange ».

Dimanche dernier, l’auditorium de l’école secondaire La Porte-du-Nord affichait complet alors que deux chœurs présentaient « Heureux Ménage ». Un heureux ménage au niveau des voix, de la musique et aussi pour les trois chefs. Le président des Voix de la Vallée du cuivre, Bruneau Marceau, avait promis : « Une envolée prestigieuse à travers un « Heureux Mélange » que nous vous offrons ce récital musical défini par l’implication de deux chœurs. Nous avons donc le privilège d’accueillir la chorale « Les Amis d’la chanson » de Saint-Félicien. Le concert vous entrainera sur une portée de mélodies distinctes pour finir sur une note de chants communs. »

Un grand éventail

Les spectateurs ont semblé apprécier le grand éventail de chansons que chacun des chœurs a interprété sur la scène. De Jacques Brel aux Beatles en passant par Félix Leclerc, Zachary Richard, Ben l’Oncle Soul. Zaz, Marc Dupré, Cowboys Fringants. Plus de 22 chansons ont ainsi rejoint un public qui n’a pas hésité à applaudir chaleureusement chacune des présentations. Les 3 chefs, Christine, Isabelle et Lise n’ont pas besoin de baguette pour guider les chanteurs, elles se servent merveilleusement bien de leur sourire et de leur vigueurs.

50e anniversaire

Au cours des prochaines semaines, les Voix de la Vallée du cuivre devront apprendre à chanter « bonne fête » puisque l’année prochaine ce sera le 50e anniversaire de la chorale. Bruno Marceau a déjà parlé de plusieurs surprises pour souligner ce grand moment.