L’objectif est d’ouvrir vers le 15 décembre

Crédit photo : Courtoisie

La saison de ski 2017-2018 a été excellente avec un grand total de 518 membres en ce qui concerne le ski de fond et le ski alpin. Le directeur du Centre plein air du Mont-Chalco, Martin Chiasson, espère une aussi belle saison pour l’hiver qui s’en vient lentement mais surement.

Même si cela ne ressemble pas encore à l’hiver, le directeur du Centre plein air du Mont-Chalco se prépare fébrilement pour la nouvelle saison de ski. « Pour nous, il est très important de préparer nos remontées mécaniques pour la plus grande sécurité de nos skieurs. Depuis 2 ans, nous n’avons pas connu un arrêt de plus de 5 minutes sur le télésiège. Pour ce faire, nous effectuons un entretien maximal au cours de l’été afin qu’il soit prêt dès l’ouverture de la saison. Même si c’est la température qui décide, nous espérons une ouverture pour la fin de semaine du 15 décembre. L’année dernière, celle-ci a eu lieu le 17 décembre et, pour nous, c’est important d’être en fonction avant la période des fêtes. »

518 membres

La saison 2017-2018 a été très bonne pour la saison de glisse alors que le centre plein air comptait 380 membres pour le ski alpin et 138 membres pour le ski de fond, ce qui a donné un total de 518 membres. « L’année d’avant, en 2016-2017, nous avions environ 420 membres. C’étaient 100 personnes de moins que l’année dernière (2017-2018). Nous espérons donc avoir plus de 500 membres cette année. Notre prévente aura lieu du 7 au 10 et du 14 au 17 novembre. Nous préparons notre publicité à cet effet avec les prix pour la nouvelle saison », précise le directeur.

Des emplois

Pour débuter la saison, plusieurs postes ont été confirmés mais Martin Chiasson souligne qu’il en reste encore quelques-uns à combler. « Nous travaillons pour combler quelques postes encore vacants. Il nous faut du personnel car, pour nous, c’est vraiment essentiel de donner de belles pistes à nos membres autant pour le ski alpin que pour le ski de fond. Tout au long de l’hiver, il y aura aussi plusieurs activités au Centre plein air du Mont-Chalco pour toute la famille. C’est notre marque de commerce et c’est important. »