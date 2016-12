L’usine de transformation sera à Saguenay

Depuis plusieurs mois, la rumeur était dans l’air; la confirmation est tombée vendredi dernier par voie de communiqué : l’usine de transformation de Métaux BlackRock sera à Saguenay, plus précisément au port de Grande-Anse.

Étude de préfaisabilité

L’annonce de l’implantation au Saguenay de son usine de transformation a été faite en même temps que le dépôt de l’étude de préfaisabilité. Le concentré de vanadium-titane-magnétite proviendra du gisement détenu par la Société à Chibougamau. Ce dernier sera transporté par voie ferrée à l’usine, créant ainsi plus de 1 000 emplois directs et indirects, selon le communiqué, pour l’ensemble du projet dont la mine et l’usine à Chibougamau.

En 2014 et 2015, BlackRock a développé un plan stratégique pour intégrer une usine transformant le concentré de vanadium-titane-magnétite en produit à valeur ajoutée. Le design et le développement de l’usine de transformation se feront dans l’optique du développement durable afin de minimiser l’empreinte environnementale. L’usine, une fois construite, sera à la fine pointe de la technologie et utilisera des procédés propres et éprouvés. Métaux BlackRock planifie de compléter les études de faisabilité au début du deuxième trimestre 2017.

Plusieurs sites possibles

Quatre sites étaient dans la course pour l’obtention de cette usine de transformation, mais comme dans plusieurs cas c’est le côté économique du projet qui a tranché en faveur de Saguenay.

C’est que l’usine sera alimentée par gaz naturel, gaz qui n’est pas disponible chez nous. Les couts pour alimenter une usine de transformation avec l’électricité sur le site de la mine à Chibougamau étaient beaucoup trop élevés, ce qui aurait obligé la minière à revoir la puissance de la ligne à haute tension qui alimentera la mine en l’augmentant de 110 mégawatt. La puissance de la nouvelle ligne aurait demandé des travaux sur une distance de 110 km ce qui aurait fait exploser les couts.

La future fonderie qui sera installée à Saguenay produira près de 300 emplois alors que du côté de la mine à Chibougamau, c’est 200 emplois qui seront créés au moment de l’exploitation de la mine et du concentrateur. Des séances d’informations et de consultations débuteront dans les prochaines semaines avec les communautés locales et les Premières Nations des Innus qui pourraient être touchées par le développement de l’usine de transformation.