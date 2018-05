Mackenzie tour PGA Canada : Pierre-Alexandre déçu de ne pas s’être qualifié

Crédit photo : Archives

La semaine dernière a été une semaine intensive pour le golfeur Pierre-Alexandre Bédard qui n’a malheureusement pas pu se qualifier pour le Mackenzie tour PGA Canada.

Avec des rondes de 68 74, 75 et 70 pour un total de 287, Pierre-Alexandre Bédard s’est retrouvé dans le Top 72 avec – 1 et n’a pu se qualifier. L’Américain, Brad Miller, a terminé en première position avec – 21.

Le Chibougamois n’a pas caché sa déception mais reste très positif sur l’été qui s’en vient. « C’était une première expérience pour moi sur le Q-School. J’ai connu de la difficulté avec mes coups de départ et cela m’a occasionné des coups de pénalité », nous a-t-il souligné. Cependant, Pierre-Alexandre demeure très positif pour la prochaine saison de golf : « J’avais comme objectif cet hiver d’améliorer mon putting et c’est chose faite. J’ai fait de belles choses cette semaine avec mon fer droit et j’en suis bien content. »

Début de saison

Après un hiver passé en Floride, Pierre-Alexandre Bédard revient au Québec et il attend avec impatience le début de la saison : « Je vais jouer au Québec cet été et il y a plusieurs beaux tournois auxquels je vais participer. Je vais être prêt pour le premier tournoi qui se déroulera à Boucherville les 23 et 24 mai. »