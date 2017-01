Maison Oxygène Raymond-Ross: locaux presque tous occupés

La période des fêtes est terminée. Nous sommes en janvier et le calme n’est pas encore revenu à la Maison Oxygène, dont la mission est de venir en aide aux hommes en difficulté, alors que les locaux sont occupés presque à pleine capacité. « Nous avons eu et avons encore beaucoup de monde, mais ce n’est pas plus que lors des autres années. Le temps des fêtes est toujours une période difficile pour certains, mais c’est aussi le froid qui incite les gens à cogner à notre porte. Nous savons que nous serons très occupés jusqu’au printemps, tant qu’il y aura du froid et de la neige », mentionne le directeur général, Stéphane Parent.

7 jours sur 7

À cet endroit, il n’y a pas de relâche, la maison est toujours ouverte 7 jours sur 7 et ce n’est pas pour rien que l’on peut lire « Du cœur en…toit! », sur la carte du directeur général. « Il y a une dizaine de personnes pour satisfaire aux besoins de la Maison Oxygène Raymond-Ross. Nous devons être capables de répondre à la demande le jour, le soir et la fin de semaine. C’est notre mission et chacun remplit très bien son rôle », ajoute le directeur général.