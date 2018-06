Manon Cyr en mission économique à New York

Des représentants de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) participent, du 4 au 6 juin prochains, à une mission économique à New York, à l’occasion du forum international City Nation Place Americas.

Le président du caucus et maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, de même que les mairesses de Chibougamau et de Nicolet, Manon Cyr et Geneviève Dubois, participent à cette mission afin d’échanger avec les leaders des Amériques sur le pouvoir d’attraction des villes et les nouvelles pratiques en matière de marketing territorial.

« Dans un contexte de mondialisation de l’économie, les municipalités cherchent plus que jamais à tirer leur épingle du jeu, à rendre leur municipalité distinctive, pour attirer non seulement des entreprises, des travailleurs et leurs familles, mais aussi des investissements publics et des projets structurants. Il faut se démarquer et expliquer pourquoi notre municipalité ou notre région est la meilleure pour s’y installer, pour y vivre, pour y investir », a expliqué Jean-Maurice Matte.

Au cours des dernières années, plusieurs régions du Québec ont connu des pertes d’emplois dans le secteur public et parapublic et des fermetures d’entreprises, fait valoir l’UMQ. « Cette situation affecte le tissu socioéconomique de nos régions et nuit à l’occupation dynamique de notre territoire. Il faut renverser cette tendance, et c’est exactement dans cet esprit que nous participons à ce grand forum international », a conclu le maire de Senneterre.

La délégation de l’UMQ profitera de sa présence à New York pour rencontrer plusieurs organisations et villes de la région. Mentionnons, entre autres, des rencontres avec les représentants des Villes de New Rochelle et de Yonkers et de la Greater New York Chamber of Commerce.