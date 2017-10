Manon Cyr réclame un débat

La mairesse sortante et candidate aux élections municipales de Chibougamau, Manon Cyr, est surprise d’apprendre que les autres candidats à la mairie ne veulent pas débattre des enjeux de la municipalité en cette période électorale.

« Je suis d’avis que dans une démocratie, les citoyens doivent obligatoirement connaitre la vision des candidats à la mairie, particulièrement dans une municipalité comme Chibougamau, où les enjeux sont importants pour l’avenir » a souligné madame Cyr.

Elle se dit étonnée de ce refus des autres candidats, d’autant plus qu’elle avait demandé un tel exercice deux fois, soit lors de la dernière séance du conseil municipal du 2 octobre ainsi qu’à la fermeture des mises en candidatures du 6 octobre dernier.

Selon l’intérêt de la population

Le candidat à la mairie, Daniel Bergeron, se dit « très ouvert à un débat. » Cependant, il souhaite y participer seulement si la population juge qu’un tel forum de discussion est nécessaire à leur prise de décision. Le candidat souligne que c’est avant tout aux attentes de la population qu’il veut répondre et ajoute qu’il ne se prêtera pas au jeu du débat simplement parce que madame Cyr veut un débat.

Il atteste toutefois qu’il semble il y avoir un engouement autour de cette idée, mais il affirme que jusqu’à maintenant, personne ne l’a interpellé personnellement pour un débat. « La campagne ne fait que débuter et, en plus d’une page Facebook, un local a été ouvert dans le but de faciliter le contact et bien informer la population sur sa vision et son programme », dit-il. Ainsi, le candidat demande aux citoyens de signifier leur intérêt pour un tel exercice en venant le rencontrer sur la 3e Rue (face au magasin Intersport) ou en le contactant via sa page Facebook. « De cette façon, il sera possible, dans les prochains jours, d’échanger sur le sujet et de prendre en compte les choix des citoyens face à cette demande », estime-t-il.