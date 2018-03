Manon Cyr réélue à la présidence du gouvernement régional

Crédit photo : Guy Tremblay

La semaine dernière, le journal a rencontré la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, qui a parlé de son retour à la présidence du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. Elle a aussi fait le point sur ce qui se passe au sein du nouveau conseil municipal de Chibougamau. « Ça va relativement bien et même mieux que j’aurais pensé », a-t-elle précisé.

C’est en janvier que les Jamésiens au sein du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James ont été appelés à voter pour le nouveau président alors que le mandat des Cris pour les deux dernières années était terminé. Lors d’un vote secret, ils ont réélu Manon Cyr à la présidence alors que celle-ci avait occupé ce poste lors des deux premières années du gouvernement régional. « Je suis honorée de cette confiance, car il y a beaucoup de travail à faire. Je crois encore que c’est la meilleure forme de collaboration qui existe pour nous et, qu’ensemble Cris et Jamésiens, on peut travailler au développement du territoire et de nos municipalités. »

Manon Cyr sera secondée par René Dubé, maire de Matagami, et Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon. La prochaine réunion est prévue pour le mois de mars à Chapais.

Plusieurs dossiers

Au cours des dernières semaines, le conseil a eu à préparer le budget et le plan triennal d’immobilisation. « Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs dossiers et tout le monde a compris qu’il y avait beaucoup de travail à faire. Nous avons travaillé en équipe et, dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre notre travail pour inviter de nouvelles familles à venir rester à Chibougamau. Nous sommes rendus là. Nous avons les infrastructures et les membres du conseil seront très actifs là-dessus. »

Depuis quelques semaines, la région a de bonnes nouvelles en débutant par la minière BlackRock et, dernièrement, Troilus Gold. Manon Cyr regarde évoluer les différents dossiers qui bougent dans le secteur de Chapais et Chibougamau et trouve cela très intéressant. Elle ne cache pas que Chantiers Chibougamau demeure un atout majeur pour sa municipalité. C’est pour cette raison que son conseil planifie pour l’avenir, tout en poursuivant le travail de développement comme celui des copeaux.

Aéroport

Au cours de la conversation, la mairesse de Chibougamau souligne qu’il y a d’autres dossiers importants qui doivent évoluer comme celui de l’aéroport. « Au lieu d’un agrandissement, il est question d’une nouvelle construction et c’est un dossier d’intérêt commun qui est très important pour toute la région. »

Manon Cyr parle aussi du prolongement de la route des monts Otish afin que celle-ci rejoigne la Transtaïga. Elle termine en précisant que la cour de transbordement est aussi un dossier lié au développement de la municipalité qui doit bouger et sur lequel le conseil travaille très fort.