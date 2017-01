Crédit photo : Guy Tremblay

Manon Cyr sollicitera un nouveau mandat à la mairie de Chibougamau lors des élections municipales le 5 novembre prochain.

Lors de la séance du conseil municipal de Chibougamau du 23 janvier dernier, madame Cyr a annoncé qu’elle désire offrir à nouveau ses services à la municipalité de Chibougamau et se portera candidate à la mairie lors des élections municipales de l’automne prochain.

«Lorsque je me suis présentée à la mairie de Chibougamau en 2009, je désirais réaliser deux mandats. Force est de constater qu’il reste beaucoup de travail à faire. Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne intense et que, lorsque j’entreprends quelque chose, je m’y engage à fond. J’ai l’énergie et surtout le gout de continuer à représenter les Chibougamoises et les Chibougamois et de continuer à travailler au mieux-être de tous », a précisé la mairesse.

Madame Cyr a tenu à souligner qu’il y a beaucoup de travail à accomplir au courant de l’année 2017 et que la campagne électorale débutera au mois de septembre, mais elle désirait informer immédiatement la population de ses intentions.