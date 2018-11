Métaux BlackRock choisit le train pour son concentré de minerai

Crédit photo : Guy Tremblay

Métaux BlackRock optera pour le rail afin de transporter son concentré de minerai de Chibougamau à sa future fonderie de Saguenay. La minière s’est entendue avec les compagnies ferroviaires desservant Chibougamau et Saguenay lui permettant d’opter pour le transport ferroviaire pour le transport de son concentré de Chibougamau à Saguenay.

Pour le président du conseil et chef de la direction de Métaux BlackRock, Sean Cleary : « Cette entente avec les compagnies ferroviaires nous permet de choisir le rail, un mode de transport durable, ayant moins d’impacts environnementaux et sociaux. Nous croyons que cette décision contribuera à bonifier davantage notre projet pour le bénéfice des communautés, de nos employés, de nos clients ainsi que toutes les parties prenantes, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires et en contribuant à assurer la sécurité routière. »

La compagnie considère également que le développement de Port Saguenay sera tributaire, à moyen et long terme, de la mise en place de mesures visant à améliorer la fluidité du trafic ferroviaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean et appuie la construction d’une prolongation du rail dans la région du Saguenay.

Deux scénarios

La mine de Métaux BlackRock à Chibougamau est située à 26 kilomètres du réseau ferroviaire. Deux scénarios sont actuellement à l’étude par la compagnie en qui a trait au transport de son concentré jusqu’aux wagons de chemin de fer, soit la construction de la desserte ferroviaire de 26 kilomètres tel que prévu au projet original avec transbordement du concentré à la mine, ou le transbordement du concentré dans les wagons à un centre qui serait établi sur le site de l’ancienne scierie Gagnon (25 km de la mine). Métaux BlackRock mentionne qu’elle travaille activement avec ses partenaires locaux afin de déterminer la faisabilité de la desserte ferroviaire.