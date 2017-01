Midget junior AA : match présenté le 14 janvier

Le 14 janvier prochain, un match de la ligue midget AA sera présenté à l’aréna de Chibougamau. Les Éperviers de Normandin rencontreront les Aiglons d’Alma.

C’est la 3e année que les Éperviers viennent à Chibougamau présenter un de leurs matchs de saison. Comme l’explique la gérante, Nicole Villeneuve, c’est une façon pour l’équipe de remercier les 7 joueurs de Chibougamau qui font partie de cette équipe. « À chaque saison, notre organisation tient beaucoup à présenter un de ses matchs réguliers à Chibougamau. C’est notre façon de dire un énorme merci aux gars de cette municipalité qui acceptent de se joindre à notre équipe. Pour cela, ils doivent faire de gros sacrifices, car c’est très exigeant à plusieurs points de vue », précise la présidente.

Cette année, sept joueurs de Chibougamau font partie de l’équipe : Jonathan Bérubé, numéro 19; Pierre-Olivier Girard, numéro 33; David Gagnon, numéro 8; Guillaume Bérubé, numéro 10; Olivier Lafrenière, numéro 9; Vincent Larouche, numéro 17; Olivier Beaulieu, numéro 27 et un ancien résident de Chapais, Vincent Boivin, numéro 93.

Nicole Villeneuve ne cache pas son admiration pour les joueurs, mais aussi pour les parents et les blondes des joueurs qui doivent se plier aux exigences de faire partie de cette équipe en alliant l’école, le travail et les centaines de kilomètres à parcourir. « J’invite donc les parents et amis à venir assister à du beau hockey le 14 janvier à 20 heures à l’aréna de Chibougamau », mentionne celle-ci.