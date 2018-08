Mine Renard : Perte de 35,9 M$ au deuxième trimestre

Crédit photo : Facebook

La minière a dévoilé la semaine dernière les résultats du deuxième trimestre qui affichent des pertes totalisant 35,9M$. Celles-ci, selon la direction, sont attribuables à la faible teneur du minerai recueilli suite à la transition de la mine à ciel ouvert vers l’exploitation souterraine de la mine Renard.

Pour le trimestre se terminant le 31 juillet, Stornoway a inscrit une perte nette de 35,9 M$. Le titre de la minière a d’ailleurs subi une chute depuis l’annonce de ces résultats. Au moment d’écrire ces lignes, l’action de Stornoway(SWY) se transigeait à 0,35 $ l’action. Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissaient à 31,6 M$ et les liquidités disponibles, y compris les facilités de crédit disponibles, étaient de 46,5 M$. Ces montants excluent 15,9 M$ de dépôt soumis à des restrictions liées aux comptes de réserve pour la dette.

Au deuxième trimestre, chaque carat récupéré a couté 148 $, pour un prix de vente de 142 $ le carat. Selon la direction, le fonds de roulement de la Société au 30 juin 2018 ne sera pas suffisant pour répondre aux obligations, engagements et dépenses prévus jusqu’au 30 juin 2019.

Matt Manson, président et chef de la direction, a déclaré : « Nos résultats du deuxième trimestre reflètent la transition vers l’exploitation souterraine qui se poursuit, ainsi que la réduction connexe du nombre de carats récupérés et vendus au cours du premier semestre. La progression de la production à la mine souterraine a été moins rapide que celle qui était prévue. Cependant, à la fin juillet après la clôture du trimestre, les points de soutirage, le matériel disponible et le niveau de main-d’œuvre étaient suffisants pour nous permettre d’atteindre des taux d’extraction souterraine égaux ou supérieurs à la capacité prévue. »

Financement supplémentaire

La capacité de la Société à poursuivre ses activités et à financer les activités planifiées repose sur sa capacité à obtenir du financement supplémentaire dans un avenir rapproché. Au cours du deuxième trimestre, Stornoway a amorcé des discussions avec ses prêteurs et des parties prenantes clés dans le but de modifier les modalités de certaines ententes de financement. Tout ceci afin de mieux répondre à ses besoins de fonds de roulement jusqu’à ce que la Société génère le flux de trésorerie disponible prévu. Ces discussions, toujours en cours, ont jusqu’à date reçu des réponses favorables incluant, entre autres, un accord de reporter au 30 septembre 2018 – excluant cette date, – le versement de paiements en capital d’un montant total de 10,4 M$, afin d’allouer le temps nécessaire aux discussions.