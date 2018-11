Mine Whabouchi : Plus de 200 employés seront formés à Chibougamau

Crédit photo : Guy Tremblay

Nemaska Lithium et le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) se sont entendus sur un nouveau partenariat scellant une entente relative aux activités de coordination et de support à la formation des ressources humaines dans le cadre du projet Whabouchi. Selon cette entente, plus de 200 employés viendront en formation à Chibougamau.

Chantal Francoeur, vice-présidente et responsable des ressources humaines et du développement organisationnel pour Nemaska Lithium, ne manque pas d’éloge face aux discussions avec le CFPBJ et le Service aux entreprises et aux individus de la Baie-James. « Je dois souligner que Sonia Caron et son équipe m’ont impressionnée. Il faut comprendre, qu’en plus de la formation, l’entente permettra de bénéficier des locaux, des ateliers et des équipements nécessaires au bon déroulement des diverses formations. Il y a aussi la logistique des repas et du logement qu’il leur faudra gérer. C’était tout un défi à relever! Cela va permettre à nos futurs travailleurs de connaitre la région et j’espère que certains viendront y demeurer. Nous aurons surement d’autres projets avec le CFPBJ. »

Cette dernière poursuit: « Ce partenariat démontre notre engagement à travailler de concert avec les communautés qui nous accueillent et nous accompagnent dans la réalisation de notre projet. Il s’agit d’un parfait exemple du potentiel de la collaboration entre les entreprises privées et les établissements d’enseignement, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le savoir-faire et les compétences du CFPBJ pour former les ressources qui seront au cœur du succès de Nemaska Lithium. »

Des acteurs de première ligne

Ce partenariat a été imaginé et mis en place en moins de 8 mois. Sonia Caron, directrice de services et de centre de l’organisation, a eu le loisir de s’exprimer sur le sujet. « C’est une excellente nouvelle pour le CFPBJ que d’avoir l’occasion de s’associer au projet Whabouchi de Nemaska Lithium. Ce partenariat contribuera à la vitalité économique de notre région et nous sommes fiers d’être des acteurs de première ligne qui collaboreront au développement de la main-d’œuvre de l’entreprise. »

La formation de base sera offerte aux employés de la mine Whabouchi de Nemaska Lithium à compter de février 2019 et se terminera en octobre de la même année. La compagnie recrute présentement pour des emplois spécialisés et ceux qui désirent plus d’informations sur le recrutement peuvent communiquer avec www.emploisnemaskalithium.com.