Le ministre Blanchette se veut rassurant

Crédit photo : Guy Tremblay

Dans le cadre d’une tournée régionale, le ministre des Forêt, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, est venu rassurer la région à l’effet que le Québec possède un régime forestier solide et rigoureux qu’il va défendre. Il souhaite non seulement protéger les emplois existants mais son objectif sera d’en créer d’autres.

Le 24 janvier dernier, la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais en collaboration avec la Corporation de développement Économique de Chibougamau, organisait un diner conférence avec comme invité le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette. Dès le début de la conférence, le ministre Blanchette a précisé que l’industrie forestière était à la croisée des chemins. Comme il l’a fait dans d’autres régions du Québec, le ministre a voulu être rassurant alors que la forêt procure plus de 60 000 emplois dans toutes les régions du Québec. Plus de 60 personnes ont écouté ses propos avec aux premières loges des représentants de Barrette, Chantiers Chibougamau et Chapais Énergie.

Développement durable

Un mot qui revient souvent dans la bouche du ministre est « développement durable » et il n’a pas caché que l’industrie était arrivé à ce point marquant. Il n’a pas manqué d’éloges envers les entreprises forestières de la région. Deux personnes écoutaient attentivement cette conférence, la mairesse de Chibougamau Manon Cyr et le maire de Chapais, Steve Gamache. Ceux-ci ont fait valoir leur inquiétude au ministre en suggérant que le Nord-du-Québec pourrait être considéré comme une région particulière.

L’heure est au changement dans l’industrie forestière et Luc Blanchette a précisé que cela ne se fera pas en claquant des doigts : « Il faut être responsable et écoresponsable ».